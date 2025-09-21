Költségvetési csalással gyanúsítják Magyar Péter önkéntesét

A Tisza Párt havi ötmillió forintért bérel irodát Zelcsényi Miklóstól, költségvetési csalással gyanúsított „önkéntesétől”, akit nemrég a NAV hallgatott ki és rabosított. A busás bérleti díj mellett úgy tűnik, hogy egyéb érdekek is fűzik a milliomos rendezvényszervezőt Magyar Péter politikai sikereihez – derül ki a Mandiner cikkéből.

Fotó: A Maratonman Versenysorozat YouTube-oldala

A lap birtokába került információk szerint úgy tűnik, hogy Magyar Pétert a „szerény igényű” üzletember nem teljesen önkéntes alapon segíti. A Tisza Párt belső köreiben úgy tudni, hogy a párt III. kerületi irodáját Zelcsényi egyik – nemrég a fiai nevére átíratott – cégétől bérlik, havi ötmillió forintért.

Bérleti szerződésekkel intézik a kifizetéseket a Tisza Pártnál?

Biztosnak látszik, hogy a 336 négyzetméteres ingatlan, ahol a Tisza Párt irodája működik, valóban Zelcsényi Miklós korábbi cégének, a Balatonman Triatlon Kft.-nek a tulajdonában van. Az ingatlan ráadásul a cég székhelye is, amely évente több mint százmillió forintos nyereséget termel.

A tranzakció kapcsán felmerül a kérdés:

a párt valóban önkéntes alapon működik-e, vagy a háttérben üzleti jellegű pénzmozgások zajlanak?

Hasonló konstrukciók már korábban is előfordultak: például Hanzel Henrik és Vogel Evelin esetében bérleti szerződésekkel próbálták rendezni a párt belső kifizetéseit.

Költségvetési csalással gyanúsították a milliomos tiszást

A Tisza Párt rendezvényeinek „önkéntes” főszervezőjét, Zelcsényi Miklóst költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatta ki és rabosította a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

Ha beigazolódik a gyanú, akár többéves szabadságvesztés is várhat rá.

A gyanú szerint Zelcsényi egyik cége 2017-ben a Budapestman Triatlon Országos Bajnokságra kapott közel 200 milliós állami támogatásból osztott vissza pénzeket fiktív szerződések segítségével. Hadházy Ákos felhívta Magyar Péter figyelmét az ügyre, de nem történt intézkedés. Hadházy szerint súlyos hiba lenne a párton belüli visszaéléseket elnézni az ellenzéki szolidaritás nevében.

Magyar Péter még nem engedi el a zűrös hátterű „önkéntest”

A Tisza Párt közlése szerint Zelcsényi Miklós felajánlotta önkéntesi pozíciójáról való lemondását, de azt nem fogadták el, „mivel mindenkit megillet az ártatlanság vélelme”.