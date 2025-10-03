A bíróságon jelentette fel Hadházyt Budai Gyula

Feljelentést és magánindítványt terjesztett elő tettleges becsületsértés vétsége miatt Budai Gyula a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB), mivel szeptember 22-én Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte a miniszteri biztost.

Budai Gyula feljelentette azt a Hadházy Ákost, aki itt épp rendőrök gyűrűjében látható – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvételkészítést. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig válaszával elismerte tettét. Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tagadhatja. A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban: Hadházy viselkedése csorbíthatta az ő emberi méltóságát és becsületét, hiszen az ellenzéki képviselő szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula „megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására”.