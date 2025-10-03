Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Hadházy ÁkostelefonfolyosóBudai Gyula

A bíróságon jelentette fel Hadházyt Budai Gyula

A bírósághoz fordult Budai Gyula azután, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte őt. Az ellenzéki képviselőt az hozta ki a sodrából, hogy többen jelezték, házszabályt sért azzal, hogy a telefonjával felvételt készít. Budai beadványában többek között az szerepel, hogy Hadházy erőszakossága alkalmas volt a miniszteri biztos becsületének csorbítására.

Munkatársunktól
2025. 10. 03. 12:18
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Feljelentést és magánindítványt terjesztett elő tettleges becsületsértés vétsége miatt Budai Gyula a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB), mivel szeptember 22-én Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte a miniszteri biztost.

Budapest, 2025. május 27. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadásával szemben tartott tüntetésen a Szuverenitásvédelmi Hivatal budapesti épülete előtt 2025. május 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Budai Gyula feljelentette azt a Hadházy Ákost, aki itt épp rendőrök gyűrűjében látható – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvételkészítést. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig válaszával elismerte tettét. Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tagadhatja. A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban: Hadházy viselkedése csorbíthatta az ő emberi méltóságát és becsületét, hiszen az ellenzéki képviselő szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula „megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására”.

 

Hadházy egyébként nem először provokál az Országgyűlésben, de a mostani eset mellett már a miniszterelnök sem ment el szó nélkül. Orbán Viktor egy interjúban arról beszélt, hogy az ellenzéki képviselővel nincs értelme vitatkozni, mert egy „félnótás”, aki mobiltelefonnal mászkál. „Múltkor is nekem támadt egy mellkasra szorított telefonnal és valami kádakat keresett rajtam” – mondta a miniszterelnök.

               
       
       
       

