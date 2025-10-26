A Pilis mélyéről érkeztek a segélykiáltások, a kutató-mentők komoly bajt sejtettek

Hozzáfűzik, bár az erdőből érkező segítségkérés valós volt, de a „bajbajutott” vélhetően tudatmódosító hatása alatt lehetett, vagy valós dolgoktól félt az erdőben és ezért kért segítséget. Elsőnek a rendőrség gyalog közelítette meg a helyszínt, majd a kutató-mentők egy UTV járművel a mentőszolgálatot juttatták be a helyszínre. Az embert, aki nagyon félt valamilyen vélt vagy valós dologtól, végül közösen kivitték az erdőből, a mentőszolgálat pedig további kivizsgálásra elszállította.