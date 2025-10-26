rendőrségerdőOrszágos MentőszolgálatPilisszentlászló

A Pilis mélyéről érkeztek a segélykiáltások, a kutató-mentők komoly bajt sejtettek

Egy időben kért segítséget tőlük az Országos Mentőszolgálat és a Pest vármegyei rendőrség egy különös ügy miatt.

2025. 10. 26.
Az erdő mélyéről hallott segélykiáltásokat egy túrázó – írja a közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Gyakorlatilag egy időben kért segítséget tőlük az Országos Mentőszolgálat  és a Pest vármegyei rendőrség egy különös ügy miatt. A kora esti órákban érkezett hozzájuk egy olyan bejelentés ami azt sejtette, hogy valaki komoly bajba került Pilisszentlászló környékén az erdőben. Két egységet indítottak útnak, de végül a helyszínre érve kiderült, hogy nincs igazán nagy baj. 

Hozzáfűzik, bár az erdőből érkező segítségkérés valós volt, de a „bajbajutott” vélhetően tudatmódosító hatása alatt lehetett, vagy valós dolgoktól félt az erdőben és ezért kért segítséget. Elsőnek a rendőrség gyalog közelítette meg a helyszínt, majd a kutató-mentők egy UTV járművel a mentőszolgálatot juttatták be a helyszínre. Az embert, aki nagyon félt valamilyen vélt vagy valós dologtól, végül közösen kivitték az erdőből, a mentőszolgálat pedig további kivizsgálásra elszállította. 

