A Tisza Párt tervei katasztrofális helyzetbe hoznák a nyugdíjasokat

Szinte már nem telik el egy nap anélkül, hogy kiderülne, a Tisza újabb fronton sarcolná meg a magyarokat, válogatás nélkül. Mindezek közül talán az egyik legelképesztőbb ötlet a nyugdíjak megadóztatása, valamint a NŐK40 eltörlése. Magyar Péter pártja korábban is élcelődött az időseken, Raskó György például arról értekezett, a Tiszának kedvez a nyugdíjasok halála.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 18:02
Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt Ukrajnának
Magyar Péter aláírta azt az európai parlamenti határozatot, hogy az Európai Unió adjon több pénzt Ukrajnának Forrás: AFP
– Nagyon csúnya dolog, hogy mindig van egy párt, vagy vezető politikus, aki a nyugdíjas társadalmat célozza meg különböző felvetéseivel – mondta el lapunknak Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja. Kiemelte, nemrég Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő, a nyugdíjak értékének csökkentése mellett érvelt, amivel egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt már nem csak adót vetne ki a nyugdíjakra, hanem csökkentenék azt. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ezek a kijelentések kiverték a biztosítékot a nyugdíjas társadalomban, mindenki fel van háborodva, függetlenül attól, hogy magas vagy alacsony volt a nyugdíja

– jelentette ki az Idősek Tanácsának a tagja. Hozzátette, a Tisza Párt elnökéről már számtalanszor kiderült, hogy nem szereti az időseket. 

Elsőként Raskó György árulta el, hogy Magyar Péter nem szereti az időseket. Nem tudom megérteni ezeket a fiatal embereket, Magyar Pétert, régebben Jakab Pétert. Nincsenek nekik szüleik? Nincsenek nagyszülők, amiből le tudnák követni, hogy milyen is az idősek helyzete?

– mondta el Kusovszky Imréné. Elmondta, a nyugdíjasok többségét a Tisza Párt tervei katasztrofális helyzetbe hoznák a szépkorúakat. 

Gondoljunk azokra, akiknek 100-120 ezer forintos nyugdíjuk van. Az sem azért van, mert ő nem dolgozott, hanem mert régen idénymunkások voltak, termelő szövetkezetben dolgoztak, vagy nem dolgoztak csak négy órában

– emelte ki az idősek Tanácsának tagja. Hozzátette, a Fidesz-kormányok törekvése ezzel szemben, hogy a nyugdíjak értékét megtartsa, és kiegészítő juttatással segítse a szépkorúak boldogulását.

Megkaptuk a 30 ezer forintos utalványt. Januárban jön az újabb nyugdíjemelés. Februárban megkapjuk a 13. havi nyugdíjat. A kormány erőn felül teljesíti a nyugdíjak felé vállalt kötelezettségét. Mindezt úgy, hogy háború van a szomszédban, nem megy a gazdaság, tehát és mégis lehet a kormányra számítani

– tette hozzá Kusovszky Imréné.

Mint ismert, a nyugdíjak megadóztatása, valamint a NŐK40 eltörlése is szerepel a Tisza Párt tervei között, 

minderről Simonovits András beszélt, aki azt is beismerte, a Tisza mellett áll, és Tarr Zoltán Tisza-alelnökhöz hasonlóan azt mondta, előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat. 

Simonovits András közgazdász minderről az ATV műsorában beszélt. A tiszás közgazdász bevallotta, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot. 

Egy másik interjúban pedig arról értekezett: a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Ez lehet az újabb Tisza-adó, a Tisza-csomag újabb eleme.

– A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, 

tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek – mondta a tiszás közgazdász, aki a megvalósítását egy bűvszóval magyarázta, ez pedig a degresszió. Szerinte ez most is működik, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják. Hozzátette: ezt a degressziót lehetne fokozni. Vagyis Simonovits a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

A kevesebb idős a Tiszának kedvez

Nem ez az első alkalom, hogy a Magyar Péter pártja az időseket célozta meg, emlékezetes, egy éve Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója egy bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta: a

 „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…” 

A posztot időközben eltávolították. A 2017-ben még a Momentumért, később pedig Márki-Zay Péterért lelkendező Raskó a bejegyzésében végül odáig ment, hogy már azt számolgatta: ha minél több idős meghal, az Magyar Péteréknek kedvez az idő előrehaladtával.

Raskó György és Magyar Péter Facebook
Raskó György és Magyar Péter: előbbi szerint a nyugdíjasok halála a Tiszának kedvez. (Fotó: Facebook)

Raskó kijelentését akkor több nyugdíjas szervezet is elítélte, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület képviselője egyenesen undorítónak nevezte a tiszás véleményt. 

– Ez nagyon undorító, és felháborítónak tartjuk, hogy a nyugdíjasok halálát kívánják a Tisza Pártban. 

Ők úgy vélik, a nyugdíjasok legnagyobb része, többsége a Fidesz–KDNP-re szavazott, ez nem tetszett nekik. Szerintem ezek után is rájuk fog szavazni a többség, főleg ha ilyen kijelentéseket tesznek – mondta akkor lapunknak Murvainé Láng Róza, a közösség képviselője.

Ábrahám Katalin, az Idősek Tanácsának tagja Raskó György, a Tisza Párt szakértő-támogatója által megfogalmazott botrányos kijelentéssel kapcsolatban akkor úgy fogalmazott, minden ilyenfajta kijelentést minden jóérzésű nyugdíjas messzemenőkig elítél. Ábrahám Katalin ugyanakkor kiemelte, a baloldalon ez már nem az első ilyen ügy. 

– Ugyanez volt a hozzáállás a Gyurcsány-féle társaság részéről is, akik számtalanszor tettek ilyen megjegyzéseket. Mindegyiknek voltak ilyen, felvállalhatatlan kijelentéseik a nem velük szimpatizáló emberekről, és ez őket minősíti

– nyilatkozta Ábrahám Katalin.


Idősotthonok nyugdíjasoknak

Szeptember végén mutatta be nyugdíjas programját Magyar Péter és újdonsült szakértője, a terv egyik eleme, hogy új nyugdíjasotthonokat hoznának létre. A pártelnök közölte,

 piaci alapon működő nyugdíjasházakban gondolkodnak, és már az első kormányzati ciklusa végén megvalósulhat, méghozzá uniós forrásból.

Magyar Péter, Kármán András
Sajátos nyugdíjasprogrammal rukkolt elő Magyar Péter. (Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala)

Arról nem beszélt Magyar Péter, hogy éppen a Tisza volt az, amelyik gátolta ezeknek a forrásoknak a hazahozatalát, párttársa, a Tisza EP-képviselője, Kollár Kinga pedig rendszeresen lobbizik a magyar érdekek ellen, és ha teheti, Brüsszelben arról tart kiselőadást, hogy a Tisza Pártnak az a jó, ha a magyaroknak minél rosszabb.

– Nem nyugdíjasházakra van szükség, ahová az időseket bedugják, hanem egy aktív, összetartó, békés és erőszakmentes közösségre, ahol nyugodtan élhetnek – véleményezte Murvainé Láng Róza a Tisza Párt nyugdíjasprogramját. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke szerint 

egy szépkorú célja, hogy minél tovább a saját otthonában tudjon élni és a saját közösségében maradhasson.

Hozzátette, ahhoz, hogy a nyugdíjas évek ne betegségben, hanem testileg és mentálisan is egészségben teljenek, a legfontosabb a közösségben való maradás, ám tudjuk, hogy egy szociális otthon nem ezt a célt szolgálja – fogalmazott Murvainé Láng Róza.

A nyugdíjasotthonokban az egyik idős a halált várja, a másik pedig azt, hogy mikor lesz üresedés

– jegyezte meg. 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

