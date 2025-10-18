FideszTisza PártOrbán Viktorkormánypártnyugdíjprémium

A Tisza Pártnak csak egy szám a nyugdíj + videó

A kormánypártoknak a nyugdíj érzelmi kérdés, megbecsülik az időseket az anyagiak és a tettek szintjén is – szögezte le Menczer Tamás.

Forrás: MTI2025. 10. 18. 20:19
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
„A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám, számunkra a szüleink és nagyszüleink generációját jelenti” – írta a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Facebook-oldalán. Menczer Tamás a bejegyzésben közzétett videójában háláját kifejezve azt mondta: a szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy generációnk és az utánunk következő generáció a lehető legjobb körülmények között éljen.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart "Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, a Fidesz 4 millió szórólapot visz el a postaládákba" címmel az Országházban 2025. szeptember 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „mi megbecsüljük őket és a köszönetünket akarjuk kifejezni, ez egy érzelmi kérdés. Az érzelmi kérdés és a köszönet mögé, mellé szeretnénk az anyagi megbecsülést is odatenni” – jegyezte meg.

Ezért a kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a 2010-es győzelmet követően kötött egy megállapodást az idősekkel. Ez a megállapodás egyrészt arról szól, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét mindig megőrzik – emelte ki, hozzáfűzve, hogy

a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 előtt nagymértékben csökkent.

Másrészt visszaadták a balliberális kormány által elvett 13. havi nyugdíjat, illetve ha van arra lehetőség, a gazdasági növekedés lehetővé teszi – és ha béke lenne, sokkal nagyobb lenne a gazdasági növekedés –, nyugdíjprémiumot fizetnek, most pedig az indokolatlan áremelések miatt élelmiszer-utalványt adtak az időseknek – sorolta.

Menczer Tamás hangsúlyozta:

megvédik a rezsicsökkentést. Emellett pedig foglalkoznak a 14. havi nyugdíjjal is, ahogy erről a miniszterelnök, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt

– mondta.

– Köszönetünket fejezzük ki az időseknek, megbecsüljük őket az érzelmek szintjén, valamint az anyagiak és a tettek szintjén is, minden lehetőségünket felhasználva – zárta szavait kommunikációs igazgató.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


