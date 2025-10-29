Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti – Nagy Márton reagált Karácsony Gergely újabb hisztijére

Nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt – reagált Nagy Márton, miután Karácsony Gergely a közösségi oldalán arról panaszkodott, hogy a szolidaritási hozzájárulás újabb részletét vonta le a Magyar Államkincstár a fővárostól.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint ez azonban továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet. – A jogszabályokat változatlanul mindenkinek be kell tartania, senki sem áll a jogszabályok felett. Ez a szolidaritási hozzájárulás esetében sincs másképp!– jelezte, kiemelve, hogy

ahogy például egy kkv-nak vagy egy munkavállalónak, úgy a fővárosnak is be kell fizetnie a jogszabályban rögzített közterheket.

– Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti, legutóbb hétfőn jelentettünk be egy 1000 milliárdos forintos fejlesztési csomagot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan – mutatott rá Nagy Márton.