Csak azok között van esélye a Tisza Pártnak, akik nem emlékeznek, milyen volt 2010 előtt élni

Hiába erősödött meg gazdaságilag 2010 után Magyarország és vált elismert nemzetközi szereplővé, a fiatalok mégis a kormány ellen lázadnak – erről írt a közösségi oldalán Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a jelenség okaként rámutatott: a fiatalok jelentős részének nincs viszonyítási alapja, nem tudják, milyen nehéz volt a baloldali kormányok alatt az élet. Szerinte azonban aki felnőttként, valódi élettapasztalatot szerezve átélték a 2010 előtti éveket, ők értékelik az elmúlt 15 év eredményeit, mert van mihez mérniük. Ezek a tapasztalt emberek a stabil Fidesz-szavazók.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 16:31
– Ma Magyarországon van egy négy évről négy évre szélesedő társadalmi csoport, amelynek már fogalma sincs arról, milyen volt ez az ország más kormányok alatt – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc baloldali kormánya alatt is ömlött az uniós pénz, csak éppen semmi sem épült belőle, a pénz pedig eltűnt. 

A fiatalok nem élték meg tudatosan, milyen is volt a Gyurcsány-kormány alatt élni (Fotó: Kovács Tamás/MTI)
Mint jelezte, a munkanélküliség már a 2008-as válság előtt is az egekben volt, és egymillióval kevesebben dolgoztak. A fiatalok nem emlékeznek arra, milyen volt akkor családot fenntartani, amikor a munkanélküliség volt az ország legnagyobb problémája, és arra sem, milyen helyzetben volt Magyarország, amikor még az is előfordulhatott, hogy egy szomszédos ország kitiltja a magyar köztársasági elnököt a saját területéről. Mert igen, a szlovákok 2009-ben ezt meg merték lépni Sólyom Lászlóval szemben.

Rámutatott: ezzel szemben hazánk ma egy erős, nemzetközileg is megbecsült ország, ahová az orosz és az amerikai elnök jár békéről tárgyalni, teljes foglalkoztatottság van, évről évre közeledő uniós fejlettségi szinttel és működő családpolitikával. Mégis, az elégedetlenség érezhető a társadalomban – főként a fiatalabb korosztályokban. 

 

Magyar Péterék a fiatalok között a legnépszerűbbek

A kutatási igazgató szavait alátámasztja a Magyar Társadalomkutató ma megjelent felmérése, mely szerint a kormánypártok jelenleg 47 százalékon állnak, ami nyolc százalékponttal nagyobb tábort jelez, mint a Tisza Párt 39 százalékos eredménye. Az adatok mélyebb elemzése azonban rávilágít, hogy a pártválasztásnál komoly generációs különbségek figyelhetők meg: mást preferálnak a fiatalok, mint a középkorúak és az idősebbek.

A 18–39 éves korosztályban a Tisza Párt 58 százalékos támogatottságot ér el,

ami arra utal, hogy főként a fiatalabb szavazók körében népszerű.

Forrás: Magyar Társadalomkutató
Talabér Krisztián a bejegyzésében rámutatott: ma már szavazhatnak azok, akik Orbán Viktor második kormányalakításakor még csak háromévesek voltak. Aki 2010-ben ballagott nyolcadikból, ma közel harmincéves, aki akkor lett nagykorú, ma 33. Felnőtt tehát egy teljes generáció, amely egész életében csak a jelenlegi kormányzást ismerte – mutatott rá.

 

Hiányzik az összehasonlítási alap

Szerinte ebből az következik, hogy a negyven alattiaknak nincs összehasonlítási alapjuk. Nem tudják, milyen volt, amikor Bajnai vagy Gyurcsány vezette az országot; belenőttek a stabilitásba, a kiszámíthatóságba, a működő államba, és mivel mást nem ismernek, sokan hajlamosak elhinni, hogy bárki más jobban csinálná – sorolta.

Hozzátette: akik azonban felnőttként, valódi élettapasztalatot szerezve átélték a 2010 előtti éveket, pontosan tudják, hogy milyen állapotban volt az ország, és milyen vergődést művelt a szocialista–liberális kormányzás. Ők értékelik az elmúlt 15 év eredményeit, mert van mihez mérniük. Ezek a tapasztalt emberek a stabil Fidesz-szavazók – rögzítette a kutatási igazgató.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

 

