Egy ember kórházba került, miután elszabadult egy sörpad Fejérben

Baleset történt egy Fejér vármegyei autópálya-szakaszon, amikor egy kamionról sörpad esett az útra, amin egy 60 év körüli motoros átesett és csúnyán megsérült – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Iván Dániel szabadnapos mentőtiszt pont belefutott a balesetbe, azonnal a motoros segítségére sietett és megkezdte az ellátást. Hamarosan ügyeleti egység, majd mentőautó és esetkocsi érkezett a helyszínre, így közösen folytatódott az ellátás. A sérültet végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
A sérültnek mielőbbi felépülést kívántak, Ivánnak és a mentésben résztvevőknek gratuláltak.
