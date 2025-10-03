Egy ember kórházba került, miután elszabadult egy sörpad Fejérben

Iván Dániel szabadnapos mentőtiszt pont belefutott a balesetbe, azonnal a motoros segítségére sietett és megkezdte az ellátást. Hamarosan ügyeleti egység, majd mentőautó és esetkocsi érkezett a helyszínre, így közösen folytatódott az ellátás. A sérültet végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.