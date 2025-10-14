Félmilliárd forintot csaltak el a gyógyászati segédeszközökre járó támogatásokkal trükközők

A Főváros Főügyészség vádat emelt tizenhárom ember ellen, akik gyógyászati segédeszközökre járó támogatásokkal visszaélve félmilliárd forintot meghaladó összeggel károsították meg az államkasszát.

A Fővárosi Főügyészség tizenhárom embert vádolt meg (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A vádlottak azt használták ki, hogy az egészségbiztosítás a gyógyászati segédeszközök árához társadalombiztosítási támogatást, úgynevezett ártámogatást nyújt – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden. Ennek feltétele, hogy szakorvos a támogatott eszközt a megfelelő támogatási jogcím és egyéb adatok megjelölésével receptre felírja, emellett szükséges az is, hogy az eszközt legyártsák, továbbá, hogy azt a beteg átvegye – írták.

A közlemény szerint

az egyik ügyben egy 50 éves férfi a különféle gyógyászati segédeszközöket gyártó cégein keresztül olyan konstrukciót alakított ki, amelyben a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőt megtévesztve közel 275 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Az elkövetésben részt vett a férfi három alkalmazottja is.

Az elsődleges elkövetési módszer az volt, hogy valótlan tartalmú vényekkel és ambulánslapokkal jogosulatlanul igényelték meg az ártámogatást. Ehhez négy szakorvos is segítséget nyújtott, akik az orvosszakmai szabályokat megszegve, a páciensek vizsgálata, illetve egészségügyi indok nélkül valótlan diagnózisokat állapítottak meg – közölte a főügyészség.

A vád szerint a négy szakorvos közül az egyik „bedolgozott” egy másik, a költségvetést szintén valótlan tartalmú vényekkel megkárosító bűnszövetségnek is.

Ezt egy ortopéd cipőket gyártó cégekkel rendelkező 57 éves férfi irányította, aki az elkövetésbe további három személyt, köztük még egy szakorvost vont be. Ebben az ügyben a költségvetési hátrány összesen 312 millió forint – közölték.

A Fővárosi Főügyészség tizenhárom embert vádolt meg különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott vádirataiban, amelyek közül 300 oldalnál is hosszabb.

A főügyészség tizenkét vádlottal szemben végrehajtandó, egy férfit érintően próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélést, valamint egyes vádlottaknál cégvezetéstől, illetve szakorvosi tevékenységtől eltiltást, emellett vagyonelkobzást is indítványoz – áll a közleményben.