Főváros Főügyészségvádlottgyógyászatisegédeszközökreszakorvos

Félmilliárd forintot csaltak el a gyógyászati segédeszközökre járó támogatásokkal trükközők

Nem játszottak kicsiben az ügyben érintettek: gyógyászati segédeszközökre járó támogatásokkal visszaélve félmilliárd forintot meghaladó összeggel károsították meg az államkasszát. A Főváros Főügyészség tizenhárom ember ellen emelt vádat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 14. 22:09
Fotó: Gorodenkoff Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Főváros Főügyészség vádat emelt tizenhárom ember ellen, akik gyógyászati segédeszközökre járó támogatásokkal visszaélve félmilliárd forintot meghaladó összeggel károsították meg az államkasszát.

Judge with paper document pronouncing sentence in a court of law. Judge finds the accused guilty, passes judgement and rules case closed. Hand holding gavel and hitting sound block in close-up
A Fővárosi Főügyészség tizenhárom embert vádolt meg (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A vádlottak azt használták ki, hogy az egészségbiztosítás a gyógyászati segédeszközök árához társadalombiztosítási támogatást, úgynevezett ártámogatást nyújt – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden. Ennek feltétele, hogy szakorvos a támogatott eszközt a megfelelő támogatási jogcím és egyéb adatok megjelölésével receptre felírja, emellett szükséges az is, hogy az eszközt legyártsák, továbbá, hogy azt a beteg átvegye – írták.

A közlemény szerint 

az egyik ügyben egy 50 éves férfi a különféle gyógyászati segédeszközöket gyártó cégein keresztül olyan konstrukciót alakított ki, amelyben a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőt megtévesztve közel 275 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Az elkövetésben részt vett a férfi három alkalmazottja is.

Az elsődleges elkövetési módszer az volt, hogy valótlan tartalmú vényekkel és ambulánslapokkal jogosulatlanul igényelték meg az ártámogatást. Ehhez négy szakorvos is segítséget nyújtott, akik az orvosszakmai szabályokat megszegve, a páciensek vizsgálata, illetve egészségügyi indok nélkül valótlan diagnózisokat állapítottak meg – közölte a főügyészség.

A vád szerint a négy szakorvos közül az egyik „bedolgozott” egy másik, a költségvetést szintén valótlan tartalmú vényekkel megkárosító bűnszövetségnek is.

Ezt egy ortopéd cipőket gyártó cégekkel rendelkező 57 éves férfi irányította, aki az elkövetésbe további három személyt, köztük még egy szakorvost vont be. Ebben az ügyben a költségvetési hátrány összesen 312 millió forint – közölték.

A Fővárosi Főügyészség tizenhárom embert vádolt meg különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott vádirataiban, amelyek közül 300 oldalnál is hosszabb.

A főügyészség tizenkét vádlottal szemben végrehajtandó, egy férfit érintően próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélést, valamint egyes vádlottaknál cégvezetéstől, illetve szakorvosi tevékenységtől eltiltást, emellett vagyonelkobzást is indítványoz – áll a közleményben.

Borítókép: A főügyészség szigorú büntetést szabott ki az elkövetőkre (Fotó: Illusztráció/Shutterstock)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu