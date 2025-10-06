Ha hidegnek érezte a szeptembert, akkor teljesen biztos, hogy rosszul érezte

A szeptemberi havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 40,7 milliméter volt, ami 31 százalékkal marad el a szokásos mennyiségtől – 1991–2020-as átlag: 59,1 milliméter. A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90–100 milliméter körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 milliméter körüli havi csapadékot mértek.