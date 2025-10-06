Ha hidegnek érezte a szeptembert, akkor teljesen biztos, hogy rosszul érezte

Szeptember középhőmérséklete a HungaroMet mérései alapján országos átlagban 18,28 fok volt, ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember volt a XX. század kezdete óta – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.
Hozzáfűzik, az Alföldön nagy területen 19 fok feletti, a délkeleti országrészben kisebb területen a 20 fokot is meghaladó volt a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 17 és 19 fok között alakult a szeptemberi átlaghőmérséklet, míg 17 fok alatti értékek többfelé az Északi-középhegységben fordultak elő.
A szeptemberi havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 40,7 milliméter volt, ami 31 százalékkal marad el a szokásos mennyiségtől – 1991–2020-as átlag: 59,1 milliméter. A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90–100 milliméter körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 milliméter körüli havi csapadékot mértek.
