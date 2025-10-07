Kamera rögzítette a hálapénzt – folyamatban a lebukott orvos ügye

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy vesztegetés elfogadása bűntettének gyanúja miatt indult eljárás egy orvos ellen. A hálapénz elfogadását követően a nyomozás részleteiről a hatóság a vizsgálat érdekeire hivatkozva nem közölt bővebb információt – írta a Kisalföld.

Hálapénz elfogadása miatt kell felelnie az orvosnak (Fotó: Kisalföld)

A hálapénz elfogadása sodorta bűnbe az orvost

A lap értesülései szerint a gyanúsított kisebb összegekért, jellemzően 5, 10 vagy 20 ezer forintért vállalta, hogy gyógyszereket ír fel pácienseinek. Az ügy akkor került a rendőrség látókörébe, amikor az egyik beteg a pénzátadást rögzítette, majd feljelentést tett. A kórház a történtek után azonnal felfüggesztette az orvost a munkavégzés alól.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az orvos szabadlábon védekezik, nem vették őrizetbe. Ferenczi-Borbély Veronika, a főügyészség sajtószóvivője elmondta: a nyomozó hatóság a férfit kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsította meg. A bűncselekményért a törvény szerint

egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügy további részletei a nyomozás lezárását követően válhatnak ismertté.

