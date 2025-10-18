Karácsony GergelyforintMedián Közvélemény és Piackutatóhann endrefőváros

Híres manipulátort támogattak Karácsonyék

Karácsony korábbi munkaadója közvélemény-kutatásokra kapott milliókat a Budapest Brandtől.

Munkatársunktól
2025. 10. 18. 5:52
Forrás: MW-archív
Miközben Karácsony Gergely folyamatosan arról beszélt az utóbbi időkben, hogy a főváros csődközeli állapotba került és ezért hitelt kellett felvennie Budapestnek, összességében mil­liárdokat költhetett el közösségi programokra, kampányjellegű rendezvényekre, tanácsadásra, kommunikációs célokra, közvélemény-kutatásra a főváros cége, a Budapest Brand Nonprofit Zrt.

Strasbourg, 2025. július 9. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere beszél az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatón 2025. július 9-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo
Karácsony Gergely (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Karácsony volt főnöke is jól járt

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a közpénzből működő fővárosi társaság megbízottjai között többen szerepelnek olyanok is, akik a baloldali holdudvarhoz, sőt Karácsony közvetlen jó ismerőseihez tartoznak. 

Ilyen például Hann Endre társasága, a Medián is: ez a cég volt Karácsony Gergely korábbi munkaadója, és rendszeresen vesz részt a manipulatív közvélemény-kutatásokban, hogy befolyásolja a választókat. Természetesen az egykori mentor és munkahelyi főnök, 

Hann Endre nem másra vehetett fel már 2023-ban tizenötmillió forintot a Budapest Brandtől, mint közvélemény-kutatásra. 

Karácsony Gergely tehát annyira hálás volt egykori munkahelyének, a Mediánnak, hogy a cég hat közvélemény-kutatást végezhetett el csak abban az évben, amit a Budapest Brand Zrt.-n keresztül fizettek ki a baloldali elemzőcégnek.

Azt sem tudják, mit beszélnek

Deák Dániel egy cikkében hívta fel a figyelmet arra, hogy a baloldali kutatók sokszor még saját maguk sem tudják komoly arccal végigmondani a tévéműsorokban a Tisza jelentős vezetését vizionáló számsoraikat. Így járt pár hete a Mediánt vezető Hann Endre is, aki belebonyolódott a saját manipulatív kutatásába és véletlenül elszólta magát: kimondta, hogy valójában a Fidesz vezet. 

A manipulációs kerekasztal oszlopos tagja korábban maga is félrevezetőnek nevezte a saját felmérési eredményeiket, egyben a közvélemény-kutatások befolyásoló hatását is elismerve. 

A tavalyi év pénzügyi beszámolója szerint ugyanakkor a Medián jelentős mértékben tudta növelni árbevételét. Hann Endréék bevételének több mint negyede külföldi szolgáltatásból származott és az év végi pénzeszközök legnagyobb részét devizabetét-számlán tartották.

Busás bevételek

A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 138 millió forint volt, ami 17 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. 

A Medián beszámolójához tartozó kiegészítő mellékletből annyi mindenképp kiderül, hogy az árbevétel több mint negyedét – 36 millió forintnak megfelelő összeget – külföldi szolgáltatásból realizálták.
Szintén beszédes, hogy az év végi pénzeszközök legnagyobb részét – nyolcmillió forint értékű összeget a 15 millióból – devizabetét-számlán tartották.

 

Borítókép: Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője tart előadást a Republikon Intézet által szervezett, Pártok félidőben című konferencián, az A-38 hajón (Fotó: Beliczay László)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

