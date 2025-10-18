Híres manipulátort támogattak Karácsonyék

Miközben Karácsony Gergely folyamatosan arról beszélt az utóbbi időkben, hogy a főváros csődközeli állapotba került és ezért hitelt kellett felvennie Budapestnek, összességében mil­liárdokat költhetett el közösségi programokra, kampányjellegű rendezvényekre, tanácsadásra, kommunikációs célokra, közvélemény-kutatásra a főváros cége, a Budapest Brand Nonprofit Zrt.

Karácsony Gergely (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Karácsony volt főnöke is jól járt

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a közpénzből működő fővárosi társaság megbízottjai között többen szerepelnek olyanok is, akik a baloldali holdudvarhoz, sőt Karácsony közvetlen jó ismerőseihez tartoznak.

Ilyen például Hann Endre társasága, a Medián is: ez a cég volt Karácsony Gergely korábbi munkaadója, és rendszeresen vesz részt a manipulatív közvélemény-kutatásokban, hogy befolyásolja a választókat. Természetesen az egykori mentor és munkahelyi főnök,

Hann Endre nem másra vehetett fel már 2023-ban tizenötmillió forintot a Budapest Brandtől, mint közvélemény-kutatásra.

Karácsony Gergely tehát annyira hálás volt egykori munkahelyének, a Mediánnak, hogy a cég hat közvélemény-kutatást végezhetett el csak abban az évben, amit a Budapest Brand Zrt.-n keresztül fizettek ki a baloldali elemzőcégnek.

Azt sem tudják, mit beszélnek

Deák Dániel egy cikkében hívta fel a figyelmet arra, hogy a baloldali kutatók sokszor még saját maguk sem tudják komoly arccal végigmondani a tévéműsorokban a Tisza jelentős vezetését vizionáló számsoraikat. Így járt pár hete a Mediánt vezető Hann Endre is, aki belebonyolódott a saját manipulatív kutatásába és véletlenül elszólta magát: kimondta, hogy valójában a Fidesz vezet.

A manipulációs kerekasztal oszlopos tagja korábban maga is félrevezetőnek nevezte a saját felmérési eredményeiket, egyben a közvélemény-kutatások befolyásoló hatását is elismerve.

A tavalyi év pénzügyi beszámolója szerint ugyanakkor a Medián jelentős mértékben tudta növelni árbevételét. Hann Endréék bevételének több mint negyede külföldi szolgáltatásból származott és az év végi pénzeszközök legnagyobb részét devizabetét-számlán tartották.