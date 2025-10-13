Jó barátok voltak a borsodi férfiak, de azért néha megverték egymást

2023 márciusában a kora esti órákban is többször vitatkoztak és dulakodtak. Az estét egy barátjuknál töltötték, távozásukkor az ingatlan udvarán ismét összeszólalkoztak és a vádlott kétszer arcon ütötte a sértettet, letépte a felsőruházatát és eldobta. A terhelt a földön fekvő ittas sértettet az éjszakai hideg ellenére magára hagyta.

A vádirat szerint a hajnali órákban a vádlott visszament megnézni a férfit, azonban a holttestet meglátva pánikba esett, és a letépett ruhadarabokat a szeméttárolóba dobta.