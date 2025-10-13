A terhelt és a sértett napi kapcsolatban álltak egymással és rendszeresen együtt italoztak, baráti viszonyuk ellenére azonban mindennapos volt közöttük a konfliktus, ami alkalmanként tettlegességig fajult.
Jó barátok voltak a borsodi férfiak, de azért néha megverték egymást
Nem jogerősen emberölés bűntette miatt hét év börtönfokozatú szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki 2023 márciusában az éjszakai órákban magára hagyta a félmeztelen, ittas állapotban lévő, földön fekvő sértettet, aki a kihűlés következtében meghalt – tájékoztatott a törvényszék.
2023 márciusában a kora esti órákban is többször vitatkoztak és dulakodtak. Az estét egy barátjuknál töltötték, távozásukkor az ingatlan udvarán ismét összeszólalkoztak és a vádlott kétszer arcon ütötte a sértettet, letépte a felsőruházatát és eldobta. A terhelt a földön fekvő ittas sértettet az éjszakai hideg ellenére magára hagyta.
A vádirat szerint a hajnali órákban a vádlott visszament megnézni a férfit, azonban a holttestet meglátva pánikba esett, és a letépett ruhadarabokat a szeméttárolóba dobta.
A bíróság a vádlottat emberölés bűntette miatt hét év börtönfokozatú szabadságvesztés mellett hét évre eltiltotta a közügyektől is. Közölték, a büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét és a bűncselekmény elkövetése óta eltelt időmúlást; súlyosító körülmény volt ugyanakkor a terhelt önhibából eredő ittas állapota, illetve az, hogy a bűncselekményt nála gyengébb fizikumú, ugyancsak ittas sértett sérelmére követte el.
Az ítélet nem jogerős, mind az ügyészség, mind a vádlott és védője három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.
