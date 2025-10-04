Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Juhász Árpádhegygeológustájakszületésnap

Juhász Árpád megmenekült a zöld mamba, és az indiánok elől is

A hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja, Juhász Árpád geológus nyáron ünnepelte a kilencvenedik születésnapját. Számos kitüntetése mellé augusztus huszadikán megkapta a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét is. A Magyar Nemzetnek beszélt a születésnapi élményeiről, élete legveszélyesebb kalandjairól és hogy ennyi élettapasztalattal mit tanácsolna a mai gyerekeknek, hogy elérjék céljaikat és boldogok legyenek.

Takács Eszter
2025. 10. 04. 17:54
Juhász Árpád geológus Fotó: Facebook/Juhász Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Hogy telt a születésnapja?

– Ötven-hatvan baráttal összejöttünk a „Francia bányában”, ez a Szépvölgyi út közelében lévő régi kőfejtő, és ott tábortüzet raktunk, szalonnát sütöttünk, énekeltünk. Pár nappal később pedig elutaztunk a lányaimmal az olasz Dolomitokba. Ezt kaptam tőlük ajándékba. Sajnos az egészségem már nem engedte, hogy felmásszak, de nosztalgiával néztem a sziklák tövében a hajdan jégcsákánnyal és kötéllel meghódított csúcsokat. Augusztus huszadikán pedig abban az örömben volt részem, hogy megkaptam a Magyar Érdemrend parancsnoki fokozatát. Csodálatos volt, így a kerek születésnapom, mind a családdal, mind a barátokkal megünnepelhettem és az állami elismerés is nagyon megtisztelő volt.

– Hány csúcsát hódította meg a Dolomitoknak korábban?

– Az 1980-as években négy csúcsot is megmásztunk. Az Alpok a szívem egyik csücske, főleg a 4061 méter magas Grand Paradiso, ahova kevés magyar jutott el. Már fiatal diák koromban beleszerettem a hegyekbe, de akkoriban nem sok esély volt rá, hogy valaha is át fogom tudni lépni nyugati irányba a magyar határt. A Magas Tátrában jártam először pár évvel a diplomaosztóm után, az Alpokba pedig csak a harmincas éveimben jutottam el. Aztán a szenvedélyem hajtott tovább és háromszor is eljuthattam az Andokba és a Himaláját is négyszer megjárhattam.

– A földtani jelenségek közül melyik a kedvence?

– Geológusként a vulkánokat szeretem a legjobban. Több működő vulkánra is eljutottam, például Costa Rica-i tűzhányókra is. A legnagyobb büszkeségeim egyike, hogy az első magyarok közt voltam, akik feljutottak Tanzániában a Ol Doinyo Lengai-ra. Ez a maszájok nyelvén isten hegyet jelent. A kelet-afrikai hasadékvölgy aljából indul ez a tűzhányó és háromezer méter magasra fut. A kráterébe leereszkedve különös kürtőket láttunk, amikből forró iszapszerű folyadék lövellt ki. Csak sok évvel később tudtuk meg, hogy ez a Földön a legkisebb hőmérsékletű láva. Ez csak 480-490 Celsius fokos, szemben például a hawaii vulkánok 1200 fokos hőmérsékletével.

– Egy működő, háromezer méter magas vulkán kráterébe bemászni nem tűnik veszélytelennek

– Sokszor kerültem veszélyes helyzetekbe. Az Ol Doinyo Lengai-ra egy nagyon meredek hegyoldalon kellett felmászni, teniszlabdára emlékeztető köveken, amik izegtek-mozogtak a lábunk alatt. Egy rossz lépéssel visszagurulhatott volna az ember a hegy lábához. De oroszlánok és mérges kígyók is nehezítették az utat.

– Sosem marta meg kígyó?

– Majdnem. Pont Tanzániában voltunk expedíción, amikor egy őserdei ösvényen jártunk és nem vettem észre, hogy a lábam előtt van egy zöld kígyó, és ráléptem. Rémületemben elugrottam, így szerencsére nem mart meg. Később a csapatban lévő kollégám mondta, hogy 

egy zöld mamba volt, aminek halálos a marása. Nagy szerencsém volt, hogy túléltem. A lélekjelenlétemet megőrizve még viccelni is próbáltam: ez egy igazán bamba mamba volt. De a kilencven esztendőm legveszélyesebb kalandja nem is ez volt, hanem amikor indiánok elől kellett elmenekülnünk a stábbal. Ott az életünk volt a tét.

Szerencsénkre eljutottunk Limába és még a film is megmaradt, amit forgattunk. Ez lett az Inkák nyomában című sorozatom. Emellett a film mellett több könyvet is írtam Peruról. Kedves a szívemnek az az ország is.

– Tavaly is megjelent két könyve

– Az egyik a világhíres magyar tudósokkal készített interjúkötetem, a másik pedig a Gyerekek a nagyvilágból című album, ami rengeteg saját fotót is tartalmaz. Itt harminc ország gyermekeit mutattam be képeken keresztül és arra kerestem a választ, hogy milyen jövő vár rájuk a világ különböző tájain.

– Ha már a gyerekekről és a jövőjükről beszéltünk, lenne valami jó tanácsa nekik ennyi élettapasztalat birtokában?

– A pártállami időszakban voltam kisgyerek, és tele volt mindenféle korlátokkal az az éra. Utazni sem lehetett Nyugat felé, de nemcsak térbeli határok voltak, társadalmiak is: a kreatív, ambíciózus emberek állandóan korlátokba ütköztek. De kitartó és csökönyös voltam, újra és újra nekifutottam az akadályoknak. Így talán azt mondanám a mai fiataloknak, ők se adják fel soha az álmaikat. Nem szabad az első sikertelen próbálkozás után elkeseredni. Ne hagyják magukat eltántorítani attól a céltól, amit kitűztek maguk elé a saját boldogulásuk és a jövőjük kapcsán.

– Önt a társadalmi és a kihívást jelentő földtani akadályok sem állították meg

– Amikor elakadtam – és sokszor volt ilyen – mindig kaptam egy új lendületet valami csoda folytán. Semmit sem csinálnék másképp, annyi élményben volt részem. 

Talán a legfontosabb, az egész életemet a mai napig meghatározó emlékem: az indián játék. Amikor kamasz voltam és a párt betiltotta a cserkészetet, akkor pár barátommal alapítottunk egy indián törzset. Ez illegális szervezkedésnek számított, ezért a legnagyobb titokban találkoztunk, titkos utakon, külön-külön mentünk ki az erdőbe és ott felvettük az indián díszeinket. 

Ebből az élményből a mai napig megmaradt több rítus, amik nagyon fontosak. Még most kilencven esztendősen is minden hónapban felmegyek legalább egyszer egy hegyre, hogy megnézzek egy naplementét vagy hogy lássam a teliholdat, ahogyan a határ fölé emelkedik. Ezek számomra olyan rituálékká váltak, amiket még sok évtized elteltével is őrzök és gyakorlok.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu