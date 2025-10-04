Juhász Árpád megmenekült a zöld mamba, és az indiánok elől is

– Hogy telt a születésnapja?

– Ötven-hatvan baráttal összejöttünk a „Francia bányában”, ez a Szépvölgyi út közelében lévő régi kőfejtő, és ott tábortüzet raktunk, szalonnát sütöttünk, énekeltünk. Pár nappal később pedig elutaztunk a lányaimmal az olasz Dolomitokba. Ezt kaptam tőlük ajándékba. Sajnos az egészségem már nem engedte, hogy felmásszak, de nosztalgiával néztem a sziklák tövében a hajdan jégcsákánnyal és kötéllel meghódított csúcsokat. Augusztus huszadikán pedig abban az örömben volt részem, hogy megkaptam a Magyar Érdemrend parancsnoki fokozatát. Csodálatos volt, így a kerek születésnapom, mind a családdal, mind a barátokkal megünnepelhettem és az állami elismerés is nagyon megtisztelő volt.

– Hány csúcsát hódította meg a Dolomitoknak korábban?

– Az 1980-as években négy csúcsot is megmásztunk. Az Alpok a szívem egyik csücske, főleg a 4061 méter magas Grand Paradiso, ahova kevés magyar jutott el. Már fiatal diák koromban beleszerettem a hegyekbe, de akkoriban nem sok esély volt rá, hogy valaha is át fogom tudni lépni nyugati irányba a magyar határt. A Magas Tátrában jártam először pár évvel a diplomaosztóm után, az Alpokba pedig csak a harmincas éveimben jutottam el. Aztán a szenvedélyem hajtott tovább és háromszor is eljuthattam az Andokba és a Himaláját is négyszer megjárhattam.

– A földtani jelenségek közül melyik a kedvence?

– Geológusként a vulkánokat szeretem a legjobban. Több működő vulkánra is eljutottam, például Costa Rica-i tűzhányókra is. A legnagyobb büszkeségeim egyike, hogy az első magyarok közt voltam, akik feljutottak Tanzániában a Ol Doinyo Lengai-ra. Ez a maszájok nyelvén isten hegyet jelent. A kelet-afrikai hasadékvölgy aljából indul ez a tűzhányó és háromezer méter magasra fut. A kráterébe leereszkedve különös kürtőket láttunk, amikből forró iszapszerű folyadék lövellt ki. Csak sok évvel később tudtuk meg, hogy ez a Földön a legkisebb hőmérsékletű láva. Ez csak 480-490 Celsius fokos, szemben például a hawaii vulkánok 1200 fokos hőmérsékletével.