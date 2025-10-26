Karácsony Gergely zöld Budapestről beszél, miközben luxushotelben parkoltat

Karácsony Gergely főpolgármester a 2019-es megválasztása óta szorítja ki az autósokat a fővárosból. Biciklisáv lett már a buszsávból, a parkolóhelyből és néha a járdából is. A főpolgármester szerint a város élhetőbb, ha kevesebb az autó. Csakhogy, úgy tűnik, ez az elv csak a budapestiekre vonatkozik, a Városháza vezetői egy luxushotel parkolóit használják a budapestiek pénzéből.

Karácsony Gergelynek el kellene gondolkodnia a zöldkoncepció és a gyakorlat szembenállásán. Forrás: Facebook

Mint ahogyan a Magyar Nemzet megírta: a főpolgármester személyes kultuszát építő Budapest Brand vezetőinek céges autói a Kempinski Hotel mélygarázsában parkolnak havi 250 ezer forintért. A Metropol megjegyzi: Karácsony Gergely előszeretettel beszél „kerékpárforradalomról”, arról, hogy „ahol jó bringázni, ott jó élni” – de úgy tűnik, az igazán jó élethez azért kell egy automata váltós céges autó is. A helyzet iróniája csak fokozódik:

a cég, amelynek üzleti terve egyik évben sem sikerült, 2021 és 2023 között több mint ötvenmillió forint prémiumot fizetett ki a vezetőinek.

Egyetlen cégvezető több mint húszmilliót kapott, és még rezsitámogatást is felvett a fővárostól.

A Budapest Brand vizsgálóbizottsági jelentése szerint átláthatatlanul folyik ki a főváros pénze, miközben a zöldpolitika csak a kommunikáció szintjén dübörög.

Ha ez nem lenne elég: a Budapest Brand nemcsak a belvárosi luxusgarázsért fizet havi 250 ezret, hanem az autókat is a budapestiek pénzéből tartották fenn. A cég 2020 és 2024 között több mint harmincmillió forintot költött lízingdíjakra, miközben a Zöld főváros jelszavával kampányolt. A lízingelt autókhoz természetesen autópálya-matricákat is vásároltak, hiszen a fenntarthatóság határai nem ott húzódnak, ahol a városhatártábla kezdődik.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)