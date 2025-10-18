Czepek Gáboratomerőműtordai Benceenergiamix

Kíméletlenül tették helyre Tordai Bencét

Miközben a magyar napelemes termelés a világ élmezőnyében van, addig a Paks II elleni gáncsoló munka szakmailag komolytalan, mert a paksi atomerőmű önmagában évente 14 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg az országnak – írta Czepek Gábor, az energiaügyi miniszter helyettese válaszként Tordai Bencének, aki kerek szakmai kioktatást kapott.

Munkatársunktól
2025. 10. 18. 5:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is cél, hogy a megújuló energiaforrásokat a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk az energiamixbe, hiszen a kormány világos döntést hozott már 2010-ben ezek fejlesztéséről – áll az energetikai miniszter helyettesének írásos parlamenti válaszában, amelyet Tordai Bence független országgyűlési képviselőnek adott. 

Tordai Bence
Tordai Bence (Fotó: Kovács Attila)

Tordai – aki korábban a Párbeszéd nevű, szinte a kezdetektől mérhetetlen támogatottságú párt társelnöki posztját is betöltötte – újfent arról érdeklődött, valóban megéri-e egy teljesen megújuló alapú energiamix kialakítása helyett új atomerőműre költeni.

Világbajnok a magyar napenergia

Czepek Gábor kiemelte, hogy a kormány legfontosabb feladatai közé tartozik Magyarország energiaellátásának folyamatos biztosítása, emellett emlékeztetett arra: a hazai zöldenergia-kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően idén szeptember elejére túllépte a 9000 megawattot. 

A legfrissebb adatok szerint már több mint 309 ezer háztartási méretű naperőmű üzemel Magyarországon, ami a 2010-es adat több mint ezerszerese. 

Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben, amelynek kezdetben a szaldó elszámolás adta a lendületét, ám a rendszert brüsszeli nyomásra kellett itthon kivezetni.

Arról is írt a miniszterhelyettes, hogy a szélenergia hasznosításának fellendítése érdekében épp készül a jogszabálytervezet, azzal a céllal, hogy 2030-ra elérje a beépített kapacitás az 1000 MW-ot.

Tordai félrevezető dolgokat sugalmaz

Ugyanakkor ma – a jelenlegi ipari fejlettségi szinten – önmagában az időjárásfüggő zöldenergia nem képes stabil áramellátást biztosítani egy országnak. „Egy magyar képviselő felelősséggel tartozik a választóinak, ez a felelősség pedig azt is jelenti, hogy a jövőnk nagy kihívásaként jelentkező energetika terén a valóságot láttatja. Félrevezetés képviselő úr részéről annak sugalmazása, hogy kizárólag időjárásfüggő megújuló erőművekkel ellátható az ország” – nyomatékosította Czepek Gábor, emlékeztetve a parlamenti képviselőt arra, hogy a zöldenergiára alapozott, környezetkímélő áramrendszerhez két feltétel teljesülésére van szükség. 

Az első a stabil termelésű alaperőművek (nukleáris) és kiegyenlítő kapacitások (gázerőművek) működése. Ennek alapköve a karbonmentesen termelő atomerőmű, amely a belföldi áramtermelés csaknem felét, a felhasználás harmadát adja – éppen ezért döntöttek a 2050-es évekig tartó üzemidő-hosszabbításról. 

„Paks II kapcsán nincs olyan új körülmény, ami miatt újratervezésre lenne szükség, a beruházás halad tovább, a kormány az új blokkok megépítését továbbra is a magyar energiabiztonság egyik legfőbb jövőbeni pillérének tekinti; ebben még az ön kitartó gáncsoló munkája sem tud megakadályozni minket” 

– jelezte a miniszterhelyettes, mielőtt rátért volna az atomerőművek környezetkímélő áramtermelésben betöltött szerepére.

Pakson takarítjuk meg a legtöbb karbonkibocsátást

„Egy magát zöldpolitikusnak valló közszereplő részéről komolytalan, hogy atomerőmű bezárását és a Paks II projekt leállítását követeli, úgy, hogy nem jelöli meg az alaperőművi képesség pótlásának mikéntjét” – írta Czepek Gábor emlékeztetve Tordait arra, hogy a paksi atomerőművel már most is évente 14 millió tonna szén-dioxid kibocsátását kerüljük el, ami nagyságrendileg 8 milliárd köbméter földgáz felhasználását jelentené, ami Magyarország teljes éves gázfelhasználása. Ehhez hozzátehetjük, hogy a Paks II atomerőmű pedig évente 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátását előzi meg a becslések szerint, és az sem mellékes, hogy az atomerőművek nem égetnek el oxigént sem a működésük során.

Az energia tárolásának megoldása is úton van

A megújuló energia térnyerésnek másik feltétele a tárolás kérdése – folytatta Czepek Gábor –, amelyre tekintettel a kormány a 2026-os költségvetésben több mint 130 milliárd forintot irányoz elő a zöldenergia- és energiahatékonysági programok támogatására. 

A jelenlegi 138 MW tárolói kapacitás már 2026 végére 500 MW-ra, 2030-ra pedig legalább 1000 MW-ra nő a tervek szerint, de a cél az lenne, hogy elérje a megújulók kapacitásának 30 százalékát.

Ezzel Magyarország Európa élmezőnyébe kerülne e téren is. „Örülök, hogy végre ön is csatlakozik a német zöldekhez és támogatja a tárolás kérdését, amely ilyen geográfiai viszonyok között nem jelenthet mást, mint az akkumulátortechnikát. Bízom benne tehát, hogy ezt követően, a parlamenti vitákban ön is síkra száll – a szigorú előírások mellett működtetett – a tárolást jelentő akkumulátor technika mellett.”

Itt nem lesz elsötétedés

A fenti célok eléréséhez a kormány a jelenleg futó programokban összesen több mint 370 milliárd forinttal támogatja a magyar családokat és vállalkozásokat – írta Czepek Gábor, felidézve a kormány álláspontját, amely szerint összességében napenergiára kell alapozni a termelésünket, de ezt úgy, hogy ne következzen be a nyári spanyol és portugál esetekhez hasonló ,,elsötétedés”. 

Ehhez karbonmentes termelést biztosító alaperőműre és alacsony szén-dioxid-kibocsátású, kiegyenlítő gázerőművekre is szükség van, továbbá tárolásra, így 2030-ra önellátóvá válhat az ország úgy, hogy megfizethető marad az energia. 

„Képviselő úr, kérem, tartózkodjon a szakmaiatlan számpárok összehasonlításától, ha pedig nem osztozik a fenti gondolatmenetemben, az elnagyolt állítások helyett, adatokkal alátámasztva vázolja fel kérem az áramtermelés – ön által favorizált – verzióját, amely alaperőmű, kiegyenlítés és tárolás nélkül működik.” – zárta szavait az energiaügyi miniszter helyettese.

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.