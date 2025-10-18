Kíméletlenül tették helyre Tordai Bencét

Továbbra is cél, hogy a megújuló energiaforrásokat a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk az energiamixbe, hiszen a kormány világos döntést hozott már 2010-ben ezek fejlesztéséről – áll az energetikai miniszter helyettesének írásos parlamenti válaszában, amelyet Tordai Bence független országgyűlési képviselőnek adott.

Tordai Bence (Fotó: Kovács Attila)

Tordai – aki korábban a Párbeszéd nevű, szinte a kezdetektől mérhetetlen támogatottságú párt társelnöki posztját is betöltötte – újfent arról érdeklődött, valóban megéri-e egy teljesen megújuló alapú energiamix kialakítása helyett új atomerőműre költeni.

Világbajnok a magyar napenergia

Czepek Gábor kiemelte, hogy a kormány legfontosabb feladatai közé tartozik Magyarország energiaellátásának folyamatos biztosítása, emellett emlékeztetett arra: a hazai zöldenergia-kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően idén szeptember elejére túllépte a 9000 megawattot.

A legfrissebb adatok szerint már több mint 309 ezer háztartási méretű naperőmű üzemel Magyarországon, ami a 2010-es adat több mint ezerszerese.

Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben, amelynek kezdetben a szaldó elszámolás adta a lendületét, ám a rendszert brüsszeli nyomásra kellett itthon kivezetni.

Arról is írt a miniszterhelyettes, hogy a szélenergia hasznosításának fellendítése érdekében épp készül a jogszabálytervezet, azzal a céllal, hogy 2030-ra elérje a beépített kapacitás az 1000 MW-ot.

Tordai félrevezető dolgokat sugalmaz

Ugyanakkor ma – a jelenlegi ipari fejlettségi szinten – önmagában az időjárásfüggő zöldenergia nem képes stabil áramellátást biztosítani egy országnak. „Egy magyar képviselő felelősséggel tartozik a választóinak, ez a felelősség pedig azt is jelenti, hogy a jövőnk nagy kihívásaként jelentkező energetika terén a valóságot láttatja. Félrevezetés képviselő úr részéről annak sugalmazása, hogy kizárólag időjárásfüggő megújuló erőművekkel ellátható az ország” – nyomatékosította Czepek Gábor, emlékeztetve a parlamenti képviselőt arra, hogy a zöldenergiára alapozott, környezetkímélő áramrendszerhez két feltétel teljesülésére van szükség.

Az első a stabil termelésű alaperőművek (nukleáris) és kiegyenlítő kapacitások (gázerőművek) működése. Ennek alapköve a karbonmentesen termelő atomerőmű, amely a belföldi áramtermelés csaknem felét, a felhasználás harmadát adja – éppen ezért döntöttek a 2050-es évekig tartó üzemidő-hosszabbításról.

„Paks II kapcsán nincs olyan új körülmény, ami miatt újratervezésre lenne szükség, a beruházás halad tovább, a kormány az új blokkok megépítését továbbra is a magyar energiabiztonság egyik legfőbb jövőbeni pillérének tekinti; ebben még az ön kitartó gáncsoló munkája sem tud megakadályozni minket”