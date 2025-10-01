Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

„Agresszív kiskakas és alkalmatlan emberek” – Kocsis Máté így jellemezte a Tisza Pártot

Kocsis Máté egy Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt vezetőit. A kormánypárti politikus szerint az országban ilyen alkalmatlan emberek mellett már fel kell tenni a kérdést, vajon normálisak-e.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 8:34
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy Facebook-bejegyzésében kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt vezetőivel kapcsolatban: „Nem elég, hogy van egy agresszív kiskakasunk, de ráadásul itt vannak az alkalmatlan emberei is.”

20250524 Nagyvárad Lezárult Magyar Péter a Tisza Párt elnökének 10 napos zarándokútja, amely május 14-én indult a budapesti Szent István Bazilika elől, és május 24-én ért véget a romániai Nagyváradon. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: MW

Kocsis név szerint említette Tarr Zoltánt, adóemelőként és a választók megtévesztésére készülő politikusként jellemezve őt, Bódis Krisztinát, genderpropagandistának titulálva, Ruszin-Szendi Romuluszt, aki fegyverrel jelent meg nyilvános eseményeken, valamint Kulja Andrást, aki magából állandóan hülyét csinál.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy 

ez a „gyülevészet” mindössze hat-hét emberből áll, és még azoknak is, akik nem kormánypárti szavazók, fel kell tenniük a kérdést: vajon ezek normális emberek-e?

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

 

