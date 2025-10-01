„Agresszív kiskakas és alkalmatlan emberek” – Kocsis Máté így jellemezte a Tisza Pártot

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy Facebook-bejegyzésében kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt vezetőivel kapcsolatban: „Nem elég, hogy van egy agresszív kiskakasunk, de ráadásul itt vannak az alkalmatlan emberei is.”

Fotó: MW

Kocsis név szerint említette Tarr Zoltánt, adóemelőként és a választók megtévesztésére készülő politikusként jellemezve őt, Bódis Krisztinát, genderpropagandistának titulálva, Ruszin-Szendi Romuluszt, aki fegyverrel jelent meg nyilvános eseményeken, valamint Kulja Andrást, aki magából állandóan hülyét csinál.