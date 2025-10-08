Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Terelés és sávlezárás nehezíti a közlekedést az M7 autópályán

Új terelést alakítottak ki a sztrádán: Velence térségében, Letenye irányában lezárták a külső és a leállósávot, a forgalmat a belső sávba és a szemközti oldalra terelik, ezért Budapest felé csak a külső és a középső sáv járható. Ezen kívül országszerte több baleset is lassította a reggeli közlekedést.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 10. 08. 7:54
Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)
Velence térségében új terelést építettek ki az M7-es autópályán. A Letenye felé vezető oldalon, a 44–47. kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba, valamint a szemközti oldal belső sávjába irányítják. Budapest felé a középső és a külső sáv továbbra is használható – írja az Útinform.

20250817 Balatonvilágos M7-es autópálya Fotó: Bánkúti Sándor (BS) MW Bulvár
M7-es autópálya. Fotó: Bánkúti Sándor

Ezenkívül az M7-es főváros felé vezető oldalán, az 50. kilométernél található Pákozdi pihenőhelyet szintén lezárták.

 

Közlekedési dugók és balesetek: lassulás a főváros felé

Több úton is erős a forgalom a főváros környékén, ezért lassulásra és torlódásra kell számítani:

  • M2-es autóút Dunakeszitől,
  • M3-as autópálya Mogyorós és Bag között, valamint a bevezető szakaszon,
  • M4-es autóút Üllő térségében, ahol nehéz a felhajtás Gyömrő felől,
  • 10-es főút a solymári körforgalomtól,
  • 11-es főút Szentendre és Budakalász között,
  • 51-es főút Dunaharasztinál.

A 4-es főúton, a 222. kilométernél baleset történt. 

Debrecenben a Szoboszlói és az István utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze, a városból kifelé vezető oldalon a külső sávot lezárták.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)

 

