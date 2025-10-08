Terelés és sávlezárás nehezíti a közlekedést az M7 autópályán

Velence térségében új terelést építettek ki az M7-es autópályán. A Letenye felé vezető oldalon, a 44–47. kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba, valamint a szemközti oldal belső sávjába irányítják. Budapest felé a középső és a külső sáv továbbra is használható – írja az Útinform.

M7-es autópálya. Fotó: Bánkúti Sándor

Ezenkívül az M7-es főváros felé vezető oldalán, az 50. kilométernél található Pákozdi pihenőhelyet szintén lezárták.

Közlekedési dugók és balesetek: lassulás a főváros felé

Több úton is erős a forgalom a főváros környékén, ezért lassulásra és torlódásra kell számítani:

M2-es autóút Dunakeszitől,

M3-as autópálya Mogyorós és Bag között, valamint a bevezető szakaszon,

M4-es autóút Üllő térségében, ahol nehéz a felhajtás Gyömrő felől,

10-es főút a solymári körforgalomtól,

11-es főút Szentendre és Budakalász között,

51-es főút Dunaharasztinál.

A 4-es főúton, a 222. kilométernél baleset történt.

Debrecenben a Szoboszlói és az István utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze, a városból kifelé vezető oldalon a külső sávot lezárták.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)