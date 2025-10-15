Kukával akart betörni a boltba a kecskeméti férfi, de közben megvágta magát, ezért változott a terv

Egy jakabszállási bolt szomszédságából érkezett bejelentés október 10-én hajnalban, miután egy férfi hangos zajra riadt, és azt látta, hogy valaki betörte a közeli üzlet bejárati ajtaját. A szemtanú értesítette a tulajdonost és a rendőröket is – írja a rendőrségi portál.

A helyszínre kiérkező egyenruhásoknak nem kellett sokáig keresgélniük: a bolt közelében, egy padon találták meg az elkövetőt – éppen aludt.