Egy padon találták meg azt a férfit a kecskeméti rendőrök, aki kukával próbált betörni egy boltba, de a sikertelen próbálkozás után inkább lepihent.
Kukával akart betörni a boltba a kecskeméti férfi, de közben megvágta magát, ezért változott a terv
Elment a kedve.
Egy jakabszállási bolt szomszédságából érkezett bejelentés október 10-én hajnalban, miután egy férfi hangos zajra riadt, és azt látta, hogy valaki betörte a közeli üzlet bejárati ajtaját. A szemtanú értesítette a tulajdonost és a rendőröket is – írja a rendőrségi portál.
A helyszínre kiérkező egyenruhásoknak nem kellett sokáig keresgélniük: a bolt közelében, egy padon találták meg az elkövetőt – éppen aludt.
A férfi egy közterületi kukával törte be az üzlet ajtajának üvegét, ám miközben próbált bejutni, megvágta a kezét. Ez annyira elvette a kedvét, hogy dühében letépte egy parkoló autó rendszámtábláját, majd lepihent.
A rendőrök előállították, és lopás valamint egyedi azonosítójellel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekmények elkövetését beismerte, tettét azzal magyarázta, hogy ittas volt.
