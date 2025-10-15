autópadkecskemétirendőrdüh

Kukával akart betörni a boltba a kecskeméti férfi, de közben megvágta magát, ezért változott a terv

Elment a kedve.

2025. 10. 15.
Egy padon találták meg azt a férfit a kecskeméti rendőrök, aki kukával próbált betörni egy boltba, de a sikertelen próbálkozás után inkább lepihent.

Egy jakabszállási bolt szomszédságából érkezett bejelentés október 10-én hajnalban, miután egy férfi hangos zajra riadt, és azt látta, hogy valaki betörte a közeli üzlet bejárati ajtaját. A szemtanú értesítette a tulajdonost és a rendőröket is – írja a rendőrségi portál

A helyszínre kiérkező egyenruhásoknak nem kellett sokáig keresgélniük: a bolt közelében, egy padon találták meg az elkövetőt – éppen aludt.

A férfi egy közterületi kukával törte be az üzlet ajtajának üvegét, ám miközben próbált bejutni, megvágta a kezét. Ez annyira elvette a kedvét, hogy dühében letépte egy parkoló autó rendszámtábláját, majd lepihent.

A rendőrök előállították, és lopás valamint egyedi azonosítójellel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekmények elkövetését beismerte, tettét azzal magyarázta, hogy ittas volt.


