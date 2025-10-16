Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Lázár JánosLázárinfóranagykanizsaiCseresnyés Péterrendezvény

Lázár János durva büntetést akar a pedofiloknak, törvényjavaslatot fog beterjeszteni + videó

A lehető legkönyörtelenebb következménye lesz az ilyen tetteknek.

Munkatársunktól
Forrás: Lázár János Facebook-oldala2025. 10. 16. 17:25
A Fidesz arra garancia, Magyarországon béke lesz, ma hazánkban 77 ezer 80 évesnél idősebb hadiárva él, aki elveszítette édesapját a második világháború frontján – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési minisztere a mai nagykanizsai Lázárinfón. A Fidesz garantálja az ország függetlenségét, a parlamentben függetlenségpárti és Brüsszel-párti politikusok vannak, 

Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig Brüsszel embere.

Legalább ennyire fontos a haza biztonsága is, a Fidesz garantálta, hogy egyetlen migráns sem grasszál Nagykanizsa utcáin. – Migránsmentes ország marad Magyarország, ehhez kérjük az állampolgárok támogatását – fogalmazott Lázár János. A miniszter odaszúrt a fórumát megzavaró Szabó Bálintnak is: aki három dalt már nagyon jól megtanult, az akár egy lakodalmas zenekarral is felléphetne. 

Hozzátette, mindenkinek dolgoznia kell, a kormány dolga a munka lehetőségét biztosítani. Az a cél, hogy ezer euró legyen a minimálbér és egymillió forint legyen az átlagkereset.

Hangsúlyozta: a tiszások mindenkinek meg akarják emelni az adóját, aki bruttó négyszázezer forintnál többet keres. Most aki gyereket nevel, annak nem kell szja-t fizetni, a kormány duplájára emelte a gyerekeket nevelők adókedvezményét, Magyar Péterék ezt törölnék el. 

Tegnap a Tisza Párt meghirdette a nyugdíjak megadóztatását, ez szégyen és gyalázat. El akarják venni a 13. havi nyugdíjat, a Fidesz viszont már a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik

– jelezte.

 

Vége lesz a Tiszával a rezsicsökkentésnek

Arra is kitért, hogy mindennap ezer fiatal jelentkezik a fix 3 százalékos Otthon start hitelért, amellyel az a kormány célja, hogy mindenkinek saját ingatlana legyen; a családok támogatási rendszerével hétszázezer gyermek megszületése; valamint hangsúlyozta a rezsicsökkentés jelentőségét.

Mennyi lesz a gáz ára, amikor a tiszások majd kinyalják Brüsszel s…ggét?

– kérdezte a tárcavezető.

Hozzátette, tovább fogják fejleszteni a térség autóútjait is. – Mindenki a saját életéről dönt a választásokon – állította.

Szerinte Magyar Péterrel az a probléma, hogy áruló, aki elárulta a politikai közösségét, az el fogja árulni azokat is, akik rá szavaztak. A legfontosabb, hogy olyan ember vezesse az országot, aki a magyarok embere. Aki lefekszik a brüsszelieknek, az nem a magyarokat képviseli.

 

Fizikai kasztráció a pedofiloknak, jön a törvényjavaslat

Lázár János arról is beszélt, hogy a halálbüntetés pártján van, ha egy magatehetetlen idős ember vagy gyermek sérelmére követ el bűncselekményt, az fizessen az életével.

A pedofilokat illetően a herélés, nem a kémiai kasztráció híve, mert az majd elveszi a kedvüket. Kocsis Mátéval együtt be fog terjeszteni egy törvényjavaslatot az országgyűlés elé 

– ismertette.

– Lázárinfó előtti sport, a háttéranyagból való felkészülés és a Korpovit keksz is megvolt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter egy videóban , amelyet a mai nagykanizsai rendezvénye előtt töltött fel a közösségi oldalára. – Készen állok Nagykanizsára, ahol Cseresnyés Péter vendégei leszünk, aki velem együtt 2002 óta parlamenti képviselő. Ő az egyik legrendesebb ember, aki a parlamentben ül, és most azért jövünk, hogy beszélgessünk a nagykanizsaiakkal és a környékbeliekkel. Nagyon várom a találkozást! – jelentette ki a tárcavezető.

Borítókép: Lázár János a nagykanizsai Lázárinfó előtt (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

