Lázár János durva büntetést akar a pedofiloknak, törvényjavaslatot fog beterjeszteni + videó

A Fidesz arra garancia, Magyarországon béke lesz, ma hazánkban 77 ezer 80 évesnél idősebb hadiárva él, aki elveszítette édesapját a második világháború frontján – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési minisztere a mai nagykanizsai Lázárinfón. A Fidesz garantálja az ország függetlenségét, a parlamentben függetlenségpárti és Brüsszel-párti politikusok vannak,

Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig Brüsszel embere.

Legalább ennyire fontos a haza biztonsága is, a Fidesz garantálta, hogy egyetlen migráns sem grasszál Nagykanizsa utcáin. – Migránsmentes ország marad Magyarország, ehhez kérjük az állampolgárok támogatását – fogalmazott Lázár János. A miniszter odaszúrt a fórumát megzavaró Szabó Bálintnak is: aki három dalt már nagyon jól megtanult, az akár egy lakodalmas zenekarral is felléphetne.

Hozzátette, mindenkinek dolgoznia kell, a kormány dolga a munka lehetőségét biztosítani. Az a cél, hogy ezer euró legyen a minimálbér és egymillió forint legyen az átlagkereset.

Hangsúlyozta: a tiszások mindenkinek meg akarják emelni az adóját, aki bruttó négyszázezer forintnál többet keres. Most aki gyereket nevel, annak nem kell szja-t fizetni, a kormány duplájára emelte a gyerekeket nevelők adókedvezményét, Magyar Péterék ezt törölnék el.

Tegnap a Tisza Párt meghirdette a nyugdíjak megadóztatását, ez szégyen és gyalázat. El akarják venni a 13. havi nyugdíjat, a Fidesz viszont már a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik

– jelezte.

Vége lesz a Tiszával a rezsicsökkentésnek

Arra is kitért, hogy mindennap ezer fiatal jelentkezik a fix 3 százalékos Otthon start hitelért, amellyel az a kormány célja, hogy mindenkinek saját ingatlana legyen; a családok támogatási rendszerével hétszázezer gyermek megszületése; valamint hangsúlyozta a rezsicsökkentés jelentőségét.

Mennyi lesz a gáz ára, amikor a tiszások majd kinyalják Brüsszel s…ggét?

– kérdezte a tárcavezető.

Hozzátette, tovább fogják fejleszteni a térség autóútjait is. – Mindenki a saját életéről dönt a választásokon – állította.