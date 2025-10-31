Ma fejeződik be a tavi viharjelzési szezon

Április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot működtet a HungaroMet, a viharjelzéseket és az időjárás-előrejelzéseket a HungaroMet Nonprofit Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki, a viharjelzést szolgáló fényjelző rendszert pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üzemelteti, derült ki a HungaroMet Zrt., a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közös, pénteki sajtóközleményéből.

Vitorlások a Balatonon (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

A HungaroMet összefoglalója szerint az idei viharjelzési szezon első hat hónapja átlagosan szelesnek bizonyult a Balaton térségében.

A legszelesebb hónap a július volt, ezt követte az április és a május.

Öt erős vihar – óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökéssel – érte el a tavat, ami kevesebb, mint a húszéves átlag. A legerősebb vihart július 7-én észlelték, ekkor Balatonfürednél 130 kilométer/órás széllökést mértek. A szezon első hat hónapjának középhőmérséklete mintegy 1 Celsius-fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti évek átlagát,

a legmelegebb nap június 26-án volt, amikor Balatonedericsen 37,7 Celsius-fokot mértek.

Bár az idei nyár melegebb volt az átlagnál, 1,5 fokkal hűvösebb maradt a 2024-es rekordmeleg év azonos időszakánál.

A csapadék mindenütt az átlag alatt maradt: a keleti medencében az átlagos mennyiség felével, helyenként harmadával, nyugaton negyedével kevesebb eső hullott. Siófokon, az

obszervatóriumnál fél év alatt 177,7 milliméter, a nyári hónapokban mindössze 74,9 milliméter esőt regisztráltak.

A Balaton délkeleti térségében így 1901 óta az idei volt a legaszályosabb nyár. A Balaton nyugati része átlag feletti csapadékot kapott augusztusban, illetve az átlaghoz közelítőt júliusban. Itt néhány zivataros napon 40-50 milliméter eső is hullott.

Idén a Balatonnál az első- és másodfokú viharjelzések összesített fenntartási ideje a szezon teljes időtartamának átlagosan 39,2 százalékát tette ki, a Velencei-tónál ez az érték 24,5 százalék volt (1260 óra).