Ma fejeződik be a tavi viharjelzési szezon

Idén öt erős vihart jeleztek, a legszelesebb hónap a július volt. Érdekes adat, a Balaton délkeleti térségében 1901 óta az idei volt a legaszályosabb nyár.

Forrás: MTI2025. 10. 31. 12:45
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
Április 1-jétől október 31-ig a balatoni, a velencei-tavi és a Tisza-tavi viharjelzések meteorológiai kiszolgálására vihar-előrejelző szolgálatot működtet a HungaroMet, a viharjelzéseket és az időjárás-előrejelzéseket a HungaroMet Nonprofit Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki, a viharjelzést szolgáló fényjelző rendszert pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üzemelteti, derült ki a HungaroMet Zrt., a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közös, pénteki sajtóközleményéből.

Vitorlások a Balatonon (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

A HungaroMet összefoglalója szerint az idei viharjelzési szezon első hat hónapja átlagosan szelesnek bizonyult a Balaton térségében.

A legszelesebb hónap a július volt, ezt követte az április és a május.

Öt erős vihar – óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökéssel – érte el a tavat, ami kevesebb, mint a húszéves átlag. A legerősebb vihart július 7-én észlelték, ekkor Balatonfürednél 130 kilométer/órás széllökést mértek. A szezon első hat hónapjának középhőmérséklete mintegy 1 Celsius-fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti évek átlagát, 

a legmelegebb nap június 26-án volt, amikor Balatonedericsen 37,7 Celsius-fokot mértek. 

Bár az idei nyár melegebb volt az átlagnál, 1,5 fokkal hűvösebb maradt a 2024-es rekordmeleg év azonos időszakánál.

A csapadék mindenütt az átlag alatt maradt: a keleti medencében az átlagos mennyiség felével, helyenként harmadával, nyugaton negyedével kevesebb eső hullott. Siófokon, az 

obszervatóriumnál fél év alatt 177,7 milliméter, a nyári hónapokban mindössze 74,9 milliméter esőt regisztráltak.

A Balaton délkeleti térségében így 1901 óta az idei volt a legaszályosabb nyár. A Balaton nyugati része átlag feletti csapadékot kapott augusztusban, illetve az átlaghoz közelítőt júliusban. Itt néhány zivataros napon 40-50 milliméter eső is hullott.

Idén a Balatonnál az első- és másodfokú viharjelzések összesített fenntartási ideje a szezon teljes időtartamának átlagosan 39,2 százalékát tette ki, a Velencei-tónál ez az érték 24,5 százalék volt (1260 óra).

A Balatonnál a viharjelzéssel lefedett idő ezzel az előző éveknél magasabban, ugyanakkor az elmúlt két évtized átlagának megfelelően alakult. A Velencei-tónál az átlagosnál 12 százalékkal rövidebb ideig volt szükség a viharjelzések fenntartására.

Közölték azt is, hogy a másodfokú viharjelzés ideje 

a Balatonnál a teljes időszak mintegy 13 százalékát, a Velencei-tónál pedig 5 százalékát tette ki. 

Az első- és másodfokú viharjelzések fenntartására legrövidebb ideig a Tisza-tónál volt szükség, mindösszesen 1043 órára, ami a sokéves átlagnak megfelelő érték. Itt a másodfokú viharjelzés fenntartása a teljes időszaknak kevesebb mint 4 százalékát tette ki.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arról számolt be, hogy 

a Balaton keleti medencéjében megújultak a viharjelző lámpák és az energetikai rendszer, ennek köszönhetően a végpontok még hatékonyabban működnek. 

A szervezet a közeljövőben további hatékonyságnövelő fejlesztéseket tervez végezni. A balatoni viharjelzés a mostani szezonban a tó három medencéjében, egymástól függetlenül működött, mindhárom rendszer az adott terület időjárási körülményeihez igazodva jelzett. A viharjelzők mellett évek óta üzemeltetik az ingyenesen elérhető Tavihar mobilalkalmazást, amelyen jól követhetők az ország legnagyobb tavain érvényes aktuális viharjelzések, emellett a folyamatosan frissülő viharjelzések a katasztrófavédelem weboldalán is elérhetők.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság rendőrőrsein 31 szolgálati kisgéphajóval közel 60 ember lát el szolgálatot a vízen, a folyamatos vízirendészeti jelenlét a nyár teljes időszakában biztosított volt. 

Elsősorban a fürdőeszközöket használó, a szörfösök, vitorlázók, elektromos hajtású vízi járművel közlekedő személyek körében volt szükség rendőri intézkedésre, mentésre, ami betudható a hirtelen kialakuló időjárási változásoknak.

A rendőrkapitányság munkatársai a viharjelzési szezonban 171 esetben összesen 374 fürdőzőt vagy vízi közlekedőt mentettek ki a vízből. Április 1-je és október 31-e között hét ember fulladt a Balatonba, ugyanezen időszak alatt halálos kimenetelű vízi közlekedési baleset nem történt.


Borítókép: Balaton (Fotó: MTI)

 


 

