Ősszel sem lankadt a turisztikai szektor teljesítménye

A vendégek és a vendégéjszakák száma tovább nőtt szeptemberben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 8:39
Illusztráció Fotó: MTI/Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
Idén szeptemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Szeptemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,1, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 7,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – közölte a KSH.

Ősszel is magas fordulatszámon teljesít a turizmus – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Magyarország a hazai és a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik. Rekordokat döntött a hazai turizmus, az év első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A belföldi és a külföldi vendégek, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt érdemben emelkedett. A turisztikai szektor további erősítése érdekében a kormány kiemelten támogatja az ágazat szereplőit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozásával, ráadásul több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül.

 

Szeptemberben az ország teljes szálláshely-forgalmának 58,6 százalékát, 2,2 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ez 3,3 százalékkal több a tavaly szeptemberi eredménynél. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 65,8%-át a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. Szeptemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 674 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, 7,9 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben.

A szálláshelyek országszerte 103,7 milliárd forint bevételt könyvelhettek el szeptemberben, 6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 181 milliárd forint bevétel keletkezett, ami 10,3 százalékos növekedést jelent az előző év kilencedik hónapjához képest.

A magyarországi szálláshelyekre érkező vendégek száma az év első kilenc hónapjában átlépte a 15,1 milliót, ez 6,4 százalékkal több, mint 2024 január-szeptemberében. Ezalatt az idő alatt 36,7 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami 3,2 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.

A turisztikai és vendéglátó ágazatban működő hazai mikro- és kisvállalkozások további erősítése érdekében a kormány a szektor saját, dedikált pénzügyi szolgáltató intézményének létrehozása mellett döntött. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont október közepétől kezdte meg KTH Start néven az 1-10 milliós összegű forgóeszköz, illetve beruházási hitelei kihelyezését, amelyek rendkívül kedvező feltételekkel biztosítanak 3 százalékos fix kamatozású finanszírozást a szektor gerincét alkotó kisebb szereplők fejlesztéseihez. A hitelprogramok bővülésével 2026 végéig mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezés valósulhat meg, több ezer vállalkozás számára.

A kormány azonban itt nem áll meg, több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, amelynek keretében megépül a 3-as terminál, valamint kötöttpályás gyorsvasút és új kétszer háromsávos úthálózat kapcsolja össze a fővárosi légikikötőt Budapesttel. A kormány célja, hogy 2035-re megduplázódjon a reptér utasforgalma, ezáltal tovább fokozva a hazánkba irányuló nemzetközi turizmust.

Az év első kilenc hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor – a 2024-es kimagasló teljesítményét követően – idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer családnak biztosít megélhetést – jelzi közleményében a tárca. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

