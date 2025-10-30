Ősszel sem lankadt a turisztikai szektor teljesítménye

Idén szeptemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Szeptemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,1, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 7,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – közölte a KSH.

Ősszel is magas fordulatszámon teljesít a turizmus – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Magyarország a hazai és a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik. Rekordokat döntött a hazai turizmus, az év első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A belföldi és a külföldi vendégek, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt érdemben emelkedett. A turisztikai szektor további erősítése érdekében a kormány kiemelten támogatja az ágazat szereplőit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozásával, ráadásul több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül.

Szeptemberben az ország teljes szálláshely-forgalmának 58,6 százalékát, 2,2 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ez 3,3 százalékkal több a tavaly szeptemberi eredménynél. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 65,8%-át a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. Szeptemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 674 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, 7,9 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben.