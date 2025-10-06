Melyik a szánalmasabb magyarázkodás, Ruszin-Szendié vagy Aranyosié?

Szerintetek melyik a szánalmasabb magyarázkodás, Aranyosi Péter tiszás humoristáé vagy a „mosolyogva ölelő” riportert, fellökő Ruszin-Szendi Romuluszé – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött videójáan Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Emlékeztetett rá, hogy Aranyosi Péter, miután dühkitöréssel fellökte az őt kérdező riportert, elképesztően nevetséges mentséggel rukkolt elő, pisilnie kellett. Szentkirályi szerint ebből a magyarázkodásból is látszik, hogy ők is érzik: ez bizony vállalhatatlan.

Mindez pár héttel azután történt, hogy Ruszin-Szendi többször is fizikai erővel lépett fel a Mandiner riporterével szemben. Azt akkor Magyar Péter „mosolyogva ölelésnek” nevezte.

Fenyegetnek, lökdösnek, köpködnek. Ha pedig kérdeznek tőlük, menekülnek. Aztán pedig szemrebbenés nélkül letagadják. Nagy az arc, de a vereség is pont ekkora lesz áprilisban – tette hozzá.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Aranyosi Péter humorista Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén esett neki agresszívan az őt kérdező riporternek. Az ügyben garázdaság miatt indulhat nyomozás.