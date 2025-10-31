Ők nyerték idén a Highlights Of Hungary díjakat

A Highlights of Hungary közönségszavazása jó alkalom volt arra, hogy idén is a nagyközönség dönthesse el, kiket és miket tart Magyarország leginspirálóbb embereinek és kezdeményezéseinek. A 2013 óta minden évben megrendezett kezdeményezés nemcsak a teljesítményt, hanem az emberséget és a példamutatást is ünnepli.

Highlights of Hungary Díjátadó (Fotó: Polyák Attila)

Idén 25 jelöltre lehetett voksolni – és noha fontos az elismerés, a kezdeményezés legfőbb célja az, hogy minél többen ismerjék meg azokat a magyar történeteket, amelyek képesek jobbá tenni nemcsak a hazánkat, hanem a világot is. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a magyarokat, akik munkájukkal, kitartásukkal, kreativitásukkal vagy éppen emberségükkel inspirálnak másokat – legyen szó tudományról, sportról, művészetről, társadalmi felelősségvállalásról vagy közösségépítésről.

A Highlights of Hungary díjkiosztó gáláját csütörtökön este tartották. A közönségszavazatok alapján a Highlights of Hungary idei három díjazottja:

Kapu Tibor, Kalányos Ottó és az Örökké Haza program.

Fotó: Polyák Attila