Ők nyerték idén a Highlights Of Hungary díjakat

A Highlights of Hungary közönségszavazása jó alkalom volt arra, hogy idén is a nagyközönség dönthesse el, kiket és miket tart Magyarország leginspirálóbb embereinek és kezdeményezéseinek. A 2013 óta minden évben megrendezett kezdeményezés nemcsak a teljesítményt, hanem az emberséget és a példamutatást is ünnepli.
Idén 25 jelöltre lehetett voksolni – és noha fontos az elismerés, a kezdeményezés legfőbb célja az, hogy minél többen ismerjék meg azokat a magyar történeteket, amelyek képesek jobbá tenni nemcsak a hazánkat, hanem a világot is. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a magyarokat, akik munkájukkal, kitartásukkal, kreativitásukkal vagy éppen emberségükkel inspirálnak másokat – legyen szó tudományról, sportról, művészetről, társadalmi felelősségvállalásról vagy közösségépítésről.
A Highlights of Hungary díjkiosztó gáláját csütörtökön este tartották. A közönségszavazatok alapján a Highlights of Hungary idei három díjazottja:
Kapu Tibor, Kalányos Ottó és az Örökké Haza program.
- Kapu Tibor magyar gépészmérnök, a második magyar űrhajós, aki a HUNOR-program keretében történelmet írt. Az Axiom Mission 4 (Ax–4) küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson járt, bizonyítva, hogy a magyar tudásnak az űrben is helye van. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy megkaphatta a díjat. Megígérte, a jövőben is azon fog dolgozni, hogy minél több csillogó fiatal szempár tekintsen fel az égboltra.
- Kalányos Ottó segédlelkész és a cigánypasztoráció lelkipásztora Székelyföldön, akinek élettörténete egyszerre szól hitről, kitartásról és csodákról. Mint ahogyan elmondta, nagyon meglepődött, hogy megkapta az elismerést. Könnyeivel küszködött beszéde alatt. Először azt hitte, hogy csak viccelnek a jelöltségével. Édesanyja volt az egyedüli ember a világon, aki hitt benne és lehetőséget adott arra, hogy pappá váljon. A Highlights of Hungary arról is szól, hogy a fiatalok és a gyermekek naggyá váljanak – fogalmazott.
- Az Örökké Haza projekt bizonyítja, hogy a legkisebbekért végzett önkéntes munka valódi csodákat hozhat. A MCC-s diákprojektből kiinduló misszió a kórházban magukra hagyott csecsemőknek nyújtott szeretetteljes gondoskodás mellett sokat tesz az örökbefogadás és a nevelőszülőség társadalmi elfogadottságáért is. Az átvevő diákok elmondták, hogy megtiszteltetés nekik ez a díj, ami azokról szól, akiknek eddig nem volt hangjuk és akikről ők gondoskodnak. Hiszik, hogy a szeretet gyógyír ott is, ahol a legnagyobb a csend.