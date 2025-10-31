Ők nyerték idén a Highlights Of Hungary díjakat

Kapu TiborHighlights of HungaryKalányos OttóKapás BoglárkaBorbás Marcsi

Neves zsűri választotta ki hazánk kiválóságait.

2025. 10. 31. 5:10
Fotó: Polyák Attila
A Highlights of Hungary közönségszavazása jó alkalom volt arra, hogy idén is a nagyközönség dönthesse el, kiket és miket tart Magyarország leginspirálóbb embereinek és kezdeményezéseinek. A 2013 óta minden évben megrendezett kezdeményezés nemcsak a teljesítményt, hanem az emberséget és a példamutatást is ünnepli.

Highlights of Hungary Díjátadó (Fotó: Polyák Attila)

Idén 25 jelöltre lehetett voksolni – és noha fontos az elismerés, a kezdeményezés legfőbb célja az, hogy minél többen ismerjék meg azokat a magyar történeteket, amelyek képesek jobbá tenni nemcsak a hazánkat, hanem a világot is. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a magyarokat, akik munkájukkal, kitartásukkal, kreativitásukkal vagy éppen emberségükkel inspirálnak másokat – legyen szó tudományról, sportról, művészetről, társadalmi felelősségvállalásról vagy közösségépítésről.

A Highlights of Hungary díjkiosztó gáláját csütörtökön este tartották. A közönségszavazatok alapján a Highlights of Hungary idei három díjazottja: 

Kapu Tibor, Kalányos Ottó és az Örökké Haza program. 

Fotó: Polyák Attila
  • Kapu Tibor magyar gépészmérnök, a második magyar űrhajós, aki a HUNOR-program keretében történelmet írt. Az Axiom Mission 4 (Ax–4) küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson járt, bizonyítva, hogy a magyar tudásnak az űrben is helye van. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy megkaphatta a díjat. Megígérte, a jövőben is azon fog dolgozni, hogy minél több csillogó fiatal szempár tekintsen fel az égboltra. 
  • Kalányos Ottó segédlelkész és a cigánypasztoráció lelkipásztora Székelyföldön, akinek élettörténete egyszerre szól hitről, kitartásról és csodákról. Mint ahogyan elmondta, nagyon meglepődött, hogy megkapta az elismerést. Könnyeivel küszködött beszéde alatt. Először azt hitte, hogy csak viccelnek a jelöltségével. Édesanyja volt az egyedüli ember a világon, aki hitt benne és lehetőséget adott arra, hogy pappá váljon. A Highlights of Hungary arról is szól, hogy a fiatalok és a gyermekek naggyá váljanak – fogalmazott.
  • Az Örökké Haza projekt bizonyítja, hogy a legkisebbekért végzett önkéntes munka valódi csodákat hozhat. A MCC-s diákprojektből kiinduló misszió a kórházban magukra hagyott csecsemőknek nyújtott szeretetteljes gondoskodás mellett sokat tesz az örökbefogadás és a nevelőszülőség társadalmi elfogadottságáért is. Az átvevő diákok elmondták, hogy megtiszteltetés nekik ez a díj, ami azokról szól, akiknek eddig nem volt hangjuk és akikről ők gondoskodnak. Hiszik, hogy a szeretet gyógyír ott is, ahol a legnagyobb a csend.

 

Hat különdíjat is kiosztottak

 

  • A Mathias Corvinus Collegium (MCC) különdíját és az Index különdíját egyaránt a 98 éves Obádovics József Gyula kapta. Mint elmondta, nagy meglepetés érte, hogy megkapta a díjat, most, amikor már közelebb van a 99. életévéhez, mint a 98-hoz. A díjazott egyszerre tudós és sportoló, aki bebizonyítottaa: a kitartásnak nincs korhatára. A matematikai tudományok kandidátusa ennyi idősen is aktívan versenyez. Élete példája annak, hogy a tudomány és a mozgás szeretete együtt örök fiatalságot adhat.
Obádovics József Gyula (Fotó: Polyák Attila)
  • A Mandiner különdíját Porkoláb Ferenc kapta, aki Derecskéről indulva mára a hagyományos szűrrátét technika egyik legelismertebb mestere lett. Számára a népművészet élő örökség: nem vitrinbe való, hanem a mindennapokat gazdagító kincs.
  • A Libri különdíját a Baltazár színház érdemelte ki. A Baltazár Színház Magyarországon egyedülálló társulata értelmi sérült színészekkel dolgozik, akiknek előadásai nem a fogyatékosságról, hanem emberi történetekről és élményekről szólnak.
  • A Képmás magazin különdíját Bán János (írói nevén Bán Mór) nyerte. Az író munkássága bizonyítja, hogy múltunk nem poros emlék, hanem élő, erőt adó történet. Tervei szerint három nemzedék történetén keresztül kelti majd életre a 15. századi Magyarországot.
  • A Magyar Állami Operaház különdíját Bojti Andrea kapta. A klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede segíti a családokat. Hisz abban, hogy a gyermeknevelés nem kész receptekből áll, hanem megértésből és kapcsolódásból. Munkáját mindig empatikus, ítélkezésmentes kommunikáció jellemzi.

A Highlights of Hungary társadalmi díjnak azonban nem csupán három győztese van, hiszen a célja az, hogy teret és reflektorfényt kapjanak mindazok, akik kitartásukkal, tehetségükkel és elszántságukkal példát mutatnak. A tehetséget, kitartást és kreativitást elismerő díj jelöltjeit hazai példaképek választották ki: Borbás Marcsi műsorvezető, Ember Márk színművész, Kapás Boglárka olimpikon úszó, Kőnig Róbert gyermeksebész és Szabadfi Szabolcs pék. 

A nagyközönség szavazatai döntötték el, hogy kik nyerték idén a 3 millió forint pénznyereménnyel járó társadalmi díjakat a Highlights of Hungary által bemutatott 25 kiemelkedő magyar teljesítmény közül. 

A szavazatokat október 24-ig a www.tarsadalmidij.hu weboldalon lehetett leadni, több mint 140 ezer szavazat érkezett. A három legnépszerűbb jelölt a Highlights of Hungary gálarendezvényén vette át a társadalmi díjat és a vele járó 3-3 millió forint értékű pénzdíjat a Budapest Music Centerben.

Borítókép: A díjazottak (Fotó: Polyák Attila)

