Világszínvonalú a magyar szakképzés: ezt három aranyérem bizonyítja

„Világszínvonalon a magyar szakképzés – három aranyérem a TurkicSkills versenyről!” – adta hírül Varga-Bajusz Veronika a Facebook-oldalán.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

– A Kazahsztánban, Aktau városában megrendezett TurkicSkills versenyen – ahol a türk nyelvű országok fiatal szakemberei mérhették össze tudásukat – Magyarország meghívott vendégként vett részt, és mindhárom versenyszámban, amelyben indult, aranyérmet szerzett – részletezte az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika kiválóan teljesítőket is ismertette:

Autószerelő szakma: Tánczos Bence versenyző és Őri Péter szakértő

Szoftverfejlesztő szakma: Horváth Dávid versenyző és Stefán Kornél szakértő

Webfejlesztő szakma: Győrfi Marcell versenyző és Sisák Zoltán szakértő

Ezek az eredmények megerősítik, hogy a magyar szakképzés tudása, módszertana és felkészültsége világszínvonalú – tanáraink és diákjaink teljesítménye a legjobbak közé emeli Magyarországot

– hangsúlyozta az államtitkár, aki gratulált a remek eredményhez.

Büszkeséggel tölt el, hogy fiataljaink ismét bizonyították: szorgalommal, szakértelemmel és elhivatottsággal bárhol megállják a helyüket a világban. Gratulálok minden résztvevőnek és felkészítőnek!

– fogalmazott az államtitkár.

Borítókép: Az aranyérmes magyar csapat (Forrás: Facebook/WorldSkills Hungary/Varga-Bajusz Veronika)