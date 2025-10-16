Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

TurkicSkillsVarga-Bajusz Veronikaaranyéremnemzetközi versenyszakoktatás

Világszínvonalú a magyar szakképzés: ezt három aranyérem bizonyítja

Három aranyérmet szerzett a magyar csapat a kazahsztáni TurkicSkills versenyen – közölte a közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

2025. 10. 16.
„Világszínvonalon a magyar szakképzés – három aranyérem a TurkicSkills versenyről!” – adta hírül Varga-Bajusz Veronika a Facebook-oldalán.  

Budapest, 2025. szeptember 29. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart a megújított szakképzésbe érkező forrásokról a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 29-én. Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben - hangzott el a sajtótájékoztatón. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán 

– A Kazahsztánban, Aktau városában megrendezett TurkicSkills versenyen – ahol a türk nyelvű országok fiatal szakemberei mérhették össze tudásukat – Magyarország meghívott vendégként vett részt, és mindhárom versenyszámban, amelyben indult, aranyérmet szerzett – részletezte az államtitkár. 
Varga-Bajusz Veronika kiválóan teljesítőket is ismertette:

  • Autószerelő szakma: Tánczos Bence versenyző és Őri Péter szakértő
  • Szoftverfejlesztő szakma: Horváth Dávid versenyző és Stefán Kornél szakértő
  • Webfejlesztő szakma: Győrfi Marcell versenyző és Sisák Zoltán szakértő

Ezek az eredmények megerősítik, hogy a magyar szakképzés tudása, módszertana és felkészültsége világszínvonalú – tanáraink és diákjaink teljesítménye a legjobbak közé emeli Magyarországot

– hangsúlyozta az államtitkár, aki gratulált a remek eredményhez. 

Büszkeséggel tölt el, hogy fiataljaink ismét bizonyították: szorgalommal, szakértelemmel és elhivatottsággal bárhol megállják a helyüket a világban. Gratulálok minden résztvevőnek és felkészítőnek!

– fogalmazott az államtitkár. 

 

Borítókép: Az aranyérmes magyar csapat (Forrás: Facebook/WorldSkills Hungary/Varga-Bajusz Veronika)


