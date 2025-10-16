Világszínvonalú a magyar szakképzés: ezt három aranyérem bizonyítja

„Világszínvonalon a magyar szakképzés – három aranyérem a TurkicSkills versenyről!” – adta hírül Varga-Bajusz Veronika a Facebook-oldalán.
– A Kazahsztánban, Aktau városában megrendezett TurkicSkills versenyen – ahol a türk nyelvű országok fiatal szakemberei mérhették össze tudásukat – Magyarország meghívott vendégként vett részt, és mindhárom versenyszámban, amelyben indult, aranyérmet szerzett – részletezte az államtitkár.
Varga-Bajusz Veronika kiválóan teljesítőket is ismertette:
- Autószerelő szakma: Tánczos Bence versenyző és Őri Péter szakértő
- Szoftverfejlesztő szakma: Horváth Dávid versenyző és Stefán Kornél szakértő
- Webfejlesztő szakma: Győrfi Marcell versenyző és Sisák Zoltán szakértő
Ezek az eredmények megerősítik, hogy a magyar szakképzés tudása, módszertana és felkészültsége világszínvonalú – tanáraink és diákjaink teljesítménye a legjobbak közé emeli Magyarországot
– hangsúlyozta az államtitkár, aki gratulált a remek eredményhez.
Büszkeséggel tölt el, hogy fiataljaink ismét bizonyították: szorgalommal, szakértelemmel és elhivatottsággal bárhol megállják a helyüket a világban. Gratulálok minden résztvevőnek és felkészítőnek!
– fogalmazott az államtitkár.
Borítókép: Az aranyérmes magyar csapat (Forrás: Facebook/WorldSkills Hungary/Varga-Bajusz Veronika)