Orbán Viktor: A Tisza Párt sunnyog

Orbán Viktor a közteherviselést nevezte a magyar jövő legfontosabb kérdésének. „Ha a Tisza sunnyog, és nem akarja megmondani nyíltan, csak elkottyantja itt-ott, hogy kórházakat zárna be, iskolákat zárna be, elvenné a sport taót, mert túl sokat költünk szerintük sportra, meg elvenné a kultúrától a pénzt, meg elvenné a családoktól, akkor beszéljük ezt meg, ők nem akarnak erről beszélni” – mondta Orbán Viktor, rámutatva: a nemzeti konzultáció alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák.

Hangsúlyozta: a kormány szerint az a jó, ha minél kevesebb pénzt vesznek el az emberektől, és minél több marad náluk. – Legyenek alacsonyak az adókulcsok, és amit beszedünk adóként, azt elsősorban adjuk vissza a családoknak – tette hozzá. Arra a felvetésre, hogy egy videón Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a kórházi ágyak és az általános iskolák számának megváltoztatásáról beszélt, a miniszterelnök úgy reagált: 1990 óra parlamenti képviselő, 35 éve vesz részt költségvetési vitákban, és tapasztalata szerint csak két álláspont van a pénzek felhasználásáról. Azok pedig, akik ezeket az álláspontokat képviselik, mindig újra és újra feltűnnek.

Az egyik kapcsán Surányi Györgyöt hozta példaként, akit művelt közgazdásznak tartanak, de hol a Bokros-csomag mögött, hol a Tisza mögött, „hol itt, hol ott” tűnik fel, hasonlóan Bod Péter Ákoshoz. Orbán Viktor megemlítette Kármán Andrást is, a Tisza gazdasági szakértőjét, akit „külföldről fizetett bankárnak” nevezett, és felidézte, hogy miniszterelnökként ő tette ki a szűrét a kormányból 2011 környékén. „Mind ismerem őket, mint a rossz pénzt” – fogalmazott, hangsúlyozva, az említettek mindig is azt képviselték, hogy egy olyan gazdaságra van szükség Magyarországon, amely a multiknak sok pénzt ad, a bankokat nem adóztatja, különadókat nem vet ki, a családok terhét megnöveli, és így hoz létre egy közgazdasági egyensúlyt. Ebbe pedig most még „belép Brüsszel”, amelynek érdekei fűződnek ahhoz, hogy ez így legyen, és „ők együtt egy nagyon erős intellektuális és politikai tömböt” alkotnak, amely időnként hatalomra is kerül Magyarországon.