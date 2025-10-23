forgalomóraátállítás 2025paradoxon

Energiaár-drágulást, dupla számlázást is okozhat a hétvégi óraátállítás: érdemes résen lenni a tekerés után

Vasárnap hajnalban visszaállítjuk az órát: hajnali 3-kor hirtelen 2 óra lesz. Ez az extra egy óra alvásidő áldásos, ám a háttérben érdekes paradoxonok történhetnek a digitális rendszerekben, a közlekedésben, sőt még az áramfogyasztásban is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 5:51
Óraátállítás október 26-án, egy órával többet alhatunk majd
Forrás: Teol.hu
A téli időszámítás kezdete sokaknak csupán egy extra óra alvást jelent, de arra kevesen gondolnak, hogy az őszi machináció valójában egy apró időparadoxon a modern életünkben. Ez a jelenség a digitális rendszerekben, az energiafogyasztásban és még a közúti balesetek statisztikájában is furcsa, kevéssé ismert hatásokat vált ki.

óraátállítás
Az óraátállítás sok furcsaságot szülhet Fotó: MW illusztráció

A duplikált óra és az adateltolódások

A digitális rendszerek számára az óra visszaállítása komoly kihívást jelent, mivel az idő „visszaugrik” egy órával. Ezt a duplikált óra jelenségét sok szoftver és informatikai rendszer nehezen kezeli. A kritikus problémák főként a naplózott adatoknál és a munkarendek számításánál jelentkeznek.
Jellemző, hogy a rendszerek kétszer naplóznak adatokat ugyanarra az órára (azaz a 2:00 és 2:59 közötti időintervallumra), vagy rosszul számítják a műszakok hosszát. Erre példa volt egy 2021-ben történt amerikai eset, amikor egy kórház informatikai rendszere a hiba miatt kétszer számlázta ugyanazt az orvosi ellátást, mivel a szoftver nem tudta láncba rendezni, hogy az idő „visszaugrott”. 

Az ilyen szoftverhibák komoly pénzügyi és működési zavarokat okozhatnak, a banki tranzakcióktól kezdve a repülőtéri biztonsági rendszerek időbélyegeiig bezárólag. 

A közösségi közlekedés is megkutyulódik

Az óraátállítás persze nemcsak a technológiára, hanem az emberi szervezetre is hat, ami megmutatkozik például a közlekedésben. Egy amerikai kutatás (University of Colorado, Sleep Medicine Reviews, 2020) érdekes képet fest a baleseti statisztikákról: az extra egy óra alvásnak köszönhetően az őszi átállítást követő hétfőn 5-10 százalékkal kevesebb a közúti baleset, mint egy átlagos hétfőn. Csakhogy pár nap múlva, pénteken már több a kockázat, hiszen a hét vége felé a sötétebb délutánok és a felgyülemlett fáradtság miatt nő a baleseti kockázat. Mindez azt jelenti, hogy a kutatás alapján a közúti forgalom összességében a teljes héten már nem lesz biztonságosabb, mint egyébként, a korai sötétség pedig extra terhet ró a sofőrökre, különösen a délutáni csúcsforgalom idején.

Budapest, 2024. január 14. Utasok a Kőbánya-Kispest vasútállomáson várakozó vonaton. MTVA/Bizományosi: Róka Dániel *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A vasút is készül az óraátállításra Fotó: Róka Dániel / MTVA

A közlekedési paradoxon különösen látványos a vasúti közlekedésben, ahol a menetrendek precizitása elengedhetetlen. Az őszi átállításkor az idő „megduplázódik”, ami a menetrend-tervezők rémálma. A MÁV és más európai vasúttársaságok ilyenkor speciális „óraátállítási menetrendet” használnak.
A hiba elkerülése érdekében a hajnali, érintett járatokat általában extra egy órát vesztegelni hagyják az állomásokon, hogy 2 órakor 2 órára állhassanak vissza. 

Előfordul, hogy egy hajnali 2:30-kor induló vonat kétszer halad át ugyanazon az órán, ami papíron negatív menetidőt eredményezhetne.

 A vasúti menetrendek az extra, egy órás vesztegléssel akadályozzák meg, hogy a rendszer összekeverje a kétszer előforduló időpontokat, ezzel biztosítva a zavartalan reggeli forgalmat.

Energiaparadoxon: a sötétség megemeli a számlát

Az óraátállítás eredeti célja a takarékosság volt, csakhogy az őszi visszaállítás paradox módon növelheti az esti energiafogyasztást. A jelenség oka egyszerű: 

a korábbi sötétedés miatt az emberek ösztönösen korábban kapcsolnak világítást délután és este.

Egy 2024-es Spanyolországot és Portugáliát érintő kutatás (MDPI, Energies) szerint az őszi átállítás után a felmérések is kimutatták, hogy a háztartásokban megnő az esti áramfelhasználás. Vagyis hiába a remélt energiamegtakarítás, az a tény, hogy a délután 4 óra sötétnek érződik, felülírja a reggeli órákban esetlegesen elért megtakarítást, így a villanyszámla – az őszi óraátállítás hatására – összességében megugorhat. A kutatók szerint az évszakhoz igazított emberi viselkedés nagyobb befolyással van a fogyasztásra, mint az óra egy órával történő átállítása.

A portugál időzónatologatás átka

Portugália az 1966 és 1992 közötti időszakban átmenetileg a közép-európai időzónát (CET) használta, ami miatt a nap nyáron így extrém időpontban kelt és nyugodott, jelentősen felborítva a lakosság biológiai ritmusát és alvását. Ez a negatív történelmi tapasztalat – miszerint az időzóna mesterséges, földrajzi alap nélküli eltolása súlyos társadalmi problémákat okoz – azóta is nagy óvatosságra inti az országot az óraátállítás esetleges teljes eltörléséről szóló vitában.

Érdekesség, hogy Spanyolország pedig annak ellenére van a közép-európai időzónában, hogy földrajzilag a nyugat-európai zónába (WET) tartozna, mint Portugália, Nagy-Britannia és Írország.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

