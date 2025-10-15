Ötszáz rendőr negyvenhét helyszínen: nemcsak folytatódik, a hajtóvadászat nagyobb fokozatba kapcsol

Horvát László közölte, az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri akciója indult el szerda reggel Budapesten és az ország számos helyén. Az akcióban a budapesti mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitánysága vett részt csaknem ötszáz rendőrrel, a felügyeletet 14 ügyészség gyakorolja – tájékoztatott.