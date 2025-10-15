Ötszáz rendőr negyvenhét helyszínen: nemcsak folytatódik, a hajtóvadászat nagyobb fokozatba kapcsol

A hajtóvadászat nemcsak folytatódik, hanem magasabb fokozatba kapcsol – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban annak kapcsán, hogy reggel 47 helyszínen egyszerre zajlott rajtaütés.
Horvát László közölte, az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri akciója indult el szerda reggel Budapesten és az ország számos helyén. Az akcióban a budapesti mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitánysága vett részt csaknem ötszáz rendőrrel, a felügyeletet 14 ügyészség gyakorolja – tájékoztatott.
Ez a speciális akció a maga nemében egyedülálló
– emelte ki, hozzátéve, hogy a részleteket később fogja megosztani. Kiemelte továbbá: „Sehol, semmilyen térben, semmilyen helyszínen nincsenek biztonságban a kábítószerbűnözők. A zéró tolerancia érvényben van és érvényben marad”.
Újabb drónfotó: teljesen összeomlott Magyar Péter projektje, senki nem kíváncsi rá
De nem csak Nagyhalászról mehetett haza keserű szájízzel a Tisza Párt elnöke.
A Harmadik Birodalomról és a nácikról beszélgetett Németh Szilárd és ifj. Lomnici Zoltán
A háborúellenes petíció aláírására buzdítanak.
Hadházy Ákos Miskolcra tévedt, a helyiek zsebében kinyílt a bicska
Budapest után most vidéken próbálkozik a botránypolitikus.
Országos akció kezdődik, a büntetőjog, a büntetőpolitika teljes fegyvertárát bevetik a kábítószer-kereskedők ellen + videó
A hajtóvadászat magasabb fokozatba kapcsolt.
