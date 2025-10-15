budapestiakcióDeltarendőr

Ötszáz rendőr negyvenhét helyszínen: nemcsak folytatódik, a hajtóvadászat nagyobb fokozatba kapcsol

Egyedülálló akciót jelentett be a kormánybiztos.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 15. 17:27
rendőrség,rendőrautó Police illusztráció
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hajtóvadászat nemcsak folytatódik, hanem magasabb fokozatba kapcsol – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban annak kapcsán, hogy reggel 47 helyszínen egyszerre zajlott rajtaütés.

Horvát László közölte, az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri akciója indult el szerda reggel Budapesten és az ország számos helyén. Az akcióban a budapesti mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitánysága vett részt csaknem ötszáz rendőrrel, a felügyeletet 14 ügyészség gyakorolja – tájékoztatott.

Ez a speciális akció a maga nemében egyedülálló

– emelte ki, hozzátéve, hogy a részleteket később fogja megosztani. Kiemelte továbbá: „Sehol, semmilyen térben, semmilyen helyszínen nincsenek biztonságban a kábítószerbűnözők. A zéró tolerancia érvényben van és érvényben marad”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu