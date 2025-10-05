Rendkívüli

Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

metrógázolásbaleset

Robotmetró gázolt Budapesten

A műszaki mentés idejére leállt a forgalom.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 05. 12:58
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Elgázolt egy embert az M4-es metró egyik vezető nélküli szerelvénye Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap, nem sokkal 11 óra előtt – tájékoztatott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint azóta helyreállt a közlekedés.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert.

A szerelvényen körülbelül száz ember utazott. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

