Robotmetró gázolt Budapesten

Elgázolt egy embert az M4-es metró egyik vezető nélküli szerelvénye Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap, nem sokkal 11 óra előtt – tájékoztatott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint azóta helyreállt a közlekedés.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert.

A szerelvényen körülbelül száz ember utazott. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom.