Hallatlan: Ruszin‑Szendi ezúttal arról győzködte az időseket, hogy „úgyis gyorsan meghalnak”, ezért szavazzanak a Tiszára + videó

„A számok nagysága miatt az idősek hamarabb halnak meg, mint a fiatalok, ezért úgy kellene szavazniuk, ahogyan a fiatalok elvárják” – ezzel a provokatív üzenettel próbálta meggyőzni Ruszin‑Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán, pisztollyal az oldalán az idősebb hallgatókat arról, hogy a Tiszára kellene szavazniuk.

Pisztollyal az oldalán győzködi az embereket Ruszin-Szendi (Forrás: Képernyőkép)

Az ellenzéki politikus így fogalmazott: „Amikor a fiatalok azt mondják, papi, mami, ez az én jövőm, legyél még sokáig velünk, de a számok miatt valószínűleg én tovább leszek a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem kedvező.”

Bár a felvételt később eltávolították az internetről, az Ellenpontnak sikerült beszereznie, és jól látszik rajta, hogy

Ruszin‑Szendi pisztolytáskával az oldalán győzködi az idősebb szavazókat: szerinte, mivel már kevesebb idejük van hátra, a Tisza Pártra kell voksolniuk.

Idősellenes politika a Tisza Pártnál

A Tisza Párt az idősek halálára számít, a többieket pedig elszegényítené. Nem ez az első eset, hogy Magyar Péterhez közel álló tanácsadó az idős korosztályt politikai számítási alapnak tekinti: Raskó György korábban úgy vélte, a Tisza jól jár, ha százezres nagyságrendben kiesnek a nyugdíjas szavazók. Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi fórumon cinikusan „idősállománynak” nevezte a nyugdíjasokat, és pisztollyal az oldalán hangsúlyozta, hogy a fiatalokat kell megszólítani, mert az időseket már „megfertőzte a propaganda”.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza szakpolitikusa (Forrás: MW)