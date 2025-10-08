  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Hallatlan: Ruszin‑Szendi ezúttal arról győzködte az időseket, hogy „úgyis gyorsan meghalnak”, ezért szavazzanak a Tiszára + videó
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártpisztolytáskaidősek

Hallatlan: Ruszin‑Szendi ezúttal arról győzködte az időseket, hogy „úgyis gyorsan meghalnak”, ezért szavazzanak a Tiszára + videó

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péterhez közel álló tanácsadó az idős korosztályt politikai számítási alapnak tekinti.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 08. 14:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A számok nagysága miatt az idősek hamarabb halnak meg, mint a fiatalok, ezért úgy kellene szavazniuk, ahogyan a fiatalok elvárják” – ezzel a provokatív üzenettel próbálta meggyőzni Ruszin‑Szendi Romulusz a Tisza Párt szeghalmi fórumán, pisztollyal az oldalán az idősebb hallgatókat arról, hogy a Tiszára kellene szavazniuk.

Pisztollyal az oldalán győzködi az embereket Ruszin-Szendi (Forrás: Képernyőkép)

Az ellenzéki politikus így fogalmazott: „Amikor a fiatalok azt mondják, papi, mami, ez az én jövőm, legyél még sokáig velünk, de a számok miatt valószínűleg én tovább leszek a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem kedvező.”

Bár a felvételt később eltávolították az internetről, az Ellenpontnak sikerült beszereznie, és jól látszik rajta, hogy 

Ruszin‑Szendi pisztolytáskával az oldalán győzködi az idősebb szavazókat: szerinte, mivel már kevesebb idejük van hátra, a Tisza Pártra kell voksolniuk.

Idősellenes politika a Tisza Pártnál

A Tisza Párt az idősek halálára számít, a többieket pedig elszegényítené. Nem ez az első eset, hogy Magyar Péterhez közel álló tanácsadó az idős korosztályt politikai számítási alapnak tekinti: Raskó György korábban úgy vélte, a Tisza jól jár, ha százezres nagyságrendben kiesnek a nyugdíjas szavazók. Ruszin-Szendi Romulusz a szeghalmi fórumon cinikusan „idősállománynak” nevezte a nyugdíjasokat, és pisztollyal az oldalán hangsúlyozta, hogy a fiatalokat kell megszólítani, mert az időseket már „megfertőzte a propaganda”.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza szakpolitikusa (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu