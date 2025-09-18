Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Számtalanszor járhatott Ruszin-Szendi csőre töltött fegyverrel civilek között

Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fenyeget, erőszakot demonstrál és újságírókat lökdös. Eközben Magyar Péter és az embere is folyamatosan szeretetországot vizionál.

2025. 09. 18. 12:44
Fotó: Hatlaczki Balázs
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán reagált arra, hogy a rendőrség intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében.

A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte

– húzta alá Rétvári, majd ismertette, hogy a rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért eljárás indult.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőkép)

A kormánypárti politikus azt fejtegette, hogy Ruszin-Szendi vajon hányszor járt civilek, gyerekek és idősek között fegyverrel. De emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy „viszket a tenyere, és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá.”

Ez lenne a Tisza »szeretetországa«? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!

– tette hozzá.

Ahogy azt lapunk megírta, Ruszin-Szendi a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét. Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik, és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs. Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek. Majd azt pufogtatta, hogy megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza Párt közösségének a tagjait, és a miniszterelnököt vádolta azzal, hogy gyűlöletet generál.

A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

