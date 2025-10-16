Semjén Zsolt: A MÁÉRT elítéli a kicsinyes politikai hangulatkeltést

– Minden magyar közösséget elértünk valamilyen programunkkal vagy támogatásunkkal – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülése után a Várkert Bazárban, csütörtökön. Mint mondta, 2010 óta tízezer külhoni beruházást hajtottak végre, 6500 magyar intézmény működéséhez járultak hozzá. Kiemelte, hogy évente száz szervezet részesül kiemelt támogatásban, míg nyílt pályázattal 35 ezer szervezetet segítettek.

Orbán Viktor is előadást tartott a Magyar Állandó Értekezleten (Fotó: Mirkó István)

Megjegyezte, hogy ma külhonban 230 ezer gyermek jár magyar iskolába, ami azért fontos eredmény, mert ez a magyar megmaradás záloga. Összesen tízezer tanulmányi kirándulást finanszíroztak, hogy magyarországi gyermekek eljuthassanak a külhonba.

Ez teszi lehetővé, hogy hajszálerekkel hálózzuk át az egész Kárpát-medencét

– tette hozzá.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a családtámogatások közül amit lehetett, azt kiterjesztették a határon túlra. Továbbá a külhonban 250 milliárd forintot fordítottak gazdaságfejlesztésre. Megjegyezte, hogy minden egyes külhonban befektetett összeg növekedést hoz az anyaországban is.

Kicsinyes hangulatkeltés a külhoni magyarok ellen

Semjén Zsolt örömét fejezte ki, hogy 1,2 millióan tették le az állampolgársági esküt. Leszögezte, hogy aki magyar állampolgár akart lenni, az magyar állampolgár lehetett.

Aki meg akart maradni magyarnak, az megmaradt, és ehhez minden támogatás megkap

– tette hozzá.

Mint jelezte, a MÁÉRT összes tagja, a jelenlévő ellenzéki pártokkal együtt elutasítja, hogy vannak olyan magyarországi pártok, amelyek meg akarják vonni a külhoni magyarok szavazati jogát.

Az adófizetés és a választói jog nincsen egymással összefüggésben. Ezt csak kicsinyes politikai hangulatkeltésként lehet értelmezni

– húzta alá.

Ukrajna kapcsán kitért arra is, hogy a MÁÉRT kiáll Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke mellett, akinek egy koncepciós per elől kellett menekülnie. De egységesen állnak ki a KMKSZ mint a kárpátaljai magyarság legitim képviselője mellett is.

A nemzetpolitika is a választás tétje

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy az elmúlt 15 évben a legnagyobb siker, hogy a magyar közösség jelentős része azt gondolja, hogy egy a nemzet.

Mi nem egy brüsszeli nemzetpolitikát szeretnénk, hanem a szuverenitáson álló nemzetpolitikát szeretnénk folytatni. Ez is a tétje a jövő évi választásoknak

– tette hozzá.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)