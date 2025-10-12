Sűrű hetet zárt Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött összefoglalójából kiderül, hogy hétfőn és kedden a Türk Államok Szervezetének 12. csúcstalálkozóján vett részt Azerbajdzsánban. A látogatás során kétoldalú tárgyalást folytatott Ilham Alijev köztársaság elnökkel is.

Szerdán már a kormányülésről jelentkezett a miniszterelnök, úgy kommentálva, hogy hosszú ülésre készülnek.

Csütörtökön az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatát követte figyelemmel a miniszterelnök a Mezőkövesdi Klementina (volt katonai) Repülőtéren.

Pénteken reggel a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország című műsorának már Kolozsvárról adott interjút, majd beszédet mondott a 35 éves RMDSZ ünnepi kongresszusán Zsukiménesen.

A miniszterelnök a szombat reggelt a pesterzsébeti piacon kezdte, ahol bejelentette, aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Az estét már a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező mérkőzésen töltötte, ahol unokája társaságában nézte meg a meccset.