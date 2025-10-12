miniszterelnökKolozsvárhadgyakorlat

Sűrű hetet zárt Orbán Viktor

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy videós összefoglalót, amelyben jelezte, a héten sem volt megállás, hétfőn reggel pedig folytatja.

2025. 10. 12. 22:03
Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött összefoglalójából kiderül, hogy hétfőn és kedden a Türk Államok Szervezetének 12. csúcstalálkozóján vett részt Azerbajdzsánban. A látogatás során kétoldalú tárgyalást folytatott Ilham Alijev köztársaság elnökkel is.

Szerdán már a kormányülésről jelentkezett a miniszterelnök, úgy kommentálva, hogy hosszú ülésre készülnek.

Csütörtökön az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatát követte figyelemmel a miniszterelnök a Mezőkövesdi Klementina (volt katonai) Repülőtéren.

Pénteken reggel a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország című műsorának már Kolozsvárról adott interjút, majd beszédet mondott a 35 éves RMDSZ ünnepi kongresszusán Zsukiménesen.

A miniszterelnök a szombat reggelt a pesterzsébeti piacon kezdte, ahol bejelentette, aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Az estét már a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező mérkőzésen töltötte, ahol unokája társaságában nézte meg a meccset.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


