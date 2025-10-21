A százhalombattai finomítóban történt tűzeset miatt összeült a védelmi bizottság

– Ma reggelre összehívtam a Pest Vármegyei Területi Védelmi Bizottság ülését, amelyen az éjszakai százhalombattai tűzesetről meghallgattuk Branyiczky Márk dandártábornok, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának tájékoztatását – jelentette be Tarnai Richárd a közösségi oldalán. A Pest vármegyei főispán hangsúlyozta: továbbra is a biztonság az elsődleges.

A százhalombattai finomítóban történt tűzeset miatt összehívták a védelmi bizottságot (Forrás: Facebook)

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt az éjszaka. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még tartanak.

A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és

a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok

– közölték.

A Dunai Finomító AV3-as üzemében történt esettel kapcsolatosan Orbán Viktor egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van,

a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Tudósításában a Feol egy korábbi tűzesetre emlékeztetett:

idén júliusban kisebb tűz ütött ki a Dunai Finomító egy másik üzemegységében (AV2),

akkor a lap azt a választ kapta a Moltól, hogy egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füsthatást érzékelhettek a környező településeken.