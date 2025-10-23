Szentkirályi Alexandra: Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért

Közösségi oldalán jelentkezett a budapesti Fidesz elnöke.
Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért. Köszönjük, Magyarország! Orbán Viktor erősebben képviselheti a békét Brüsszelben, mint valaha
– írta a közzétett fotókhoz Szentkirályi Alexandra.
Holnap, gondolom, majd Magyar Péter megméri, hogy egymillióan voltak a harmincezres Hősök terén és a Tisza már amúgy is vezet tízezer százalékkal! – tette hozzá kommentben Szentkirályi Alexandra.
Hozzátette:
De ne felejtsük! Az utcán megnyertük az első harcot, de online is győznünk kell. Lájkoljuk, kommenteljünk, osszuk meg a Békemeneten készült képeket és videókat, hogy mindenkihez eljusson az igazság!