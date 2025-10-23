Szentkirályi AlexandraFideszMagyarország

Szentkirályi Alexandra: Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért

A budapesti Fidesz elnöke szerint az utcán megnyerték az első harcot, de online is győzniük kell.

2025. 10. 23.
Közösségi oldalán jelentkezett a budapesti Fidesz elnöke. 

Százezren a békéért, feleannyian se a háborúért. Köszönjük, Magyarország! Orbán Viktor erősebben képviselheti a békét Brüsszelben, mint valaha

 – írta a közzétett fotókhoz Szentkirályi Alexandra.

Holnap, gondolom, majd Magyar Péter megméri, hogy egymillióan voltak a harmincezres Hősök terén és a Tisza már amúgy is vezet tízezer százalékkal! –  tette hozzá kommentben Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette: 

De ne felejtsük! Az utcán megnyertük az első harcot, de online is győznünk kell. Lájkoljuk, kommenteljünk, osszuk meg a Békemeneten készült képeket és videókat, hogy mindenkihez eljusson az igazság!

