A Tisza nyugdíjadója tősgyökeres baloldali megszorító recept + videó

„Ez egyértelműen a klasszikus baloldali recept – a Bokros-csomag óta pontosan tudjuk, hogy amikor nyugdíjreformról vagy a rendszer átalakításáról beszélnek, az mindig csökkentést jelent” – fogalmazott közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy kiszivárgott, a Tisza Párt újabb megszorításra készül: ezúttal a nyugdíjak megadóztatását tervezi.

A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt. Képen Bokros Lajos (Fotó: Marjai János / MTI Fotószerkesztőség)

Szentkirályi szerint azok, akik évtizedeken át cipelték a hátukon az országot, biztonságos és kiszámítható időskort érdemelnek, nem pedig azt, hogy a Tisza Párt nyugdíjszakértője megnyirbálja a megérdemelt nyugdíjukat.

A Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért ők megadóztatnák a nyugdíjakat

– írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

A politikus szerint ez a terv a baloldal régi receptjét idézi: elvenni, megsarcolni, megszorítani. Hozzátette,

a Fidesz ezzel szemben abban hisz, hogy a nyugdíjakat soha nem szabad csökkenteni, csak növelni.

Szentkirályi felidézte, hogy szinte minden héten előkerül egy újabb Tisza-terv: „többkulcsos adó, háromszoros társasági adó, vagyonadó, és most a nyugdíjadó”.

A politikus szerint ennek az „adóemelési ámokfutásnak” véget kell vetni.

A nemzeti konzultáción mindenki tiltakozhat a Tisza adóemelési tervei ellen

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)