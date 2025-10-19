Bokros-csomagadóSzentkirályi AlexandraTisza Pártnyugdíj

A Tisza nyugdíjadója tősgyökeres baloldali megszorító recept + videó

A Tisza Párt a klasszikus baloldali receptet követi: elvenni és megsarcolni a magyarokat – fogalmazott közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 13:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez egyértelműen a klasszikus baloldali recept – a Bokros-csomag óta pontosan tudjuk, hogy amikor nyugdíjreformról vagy a rendszer átalakításáról beszélnek, az mindig csökkentést jelent” – fogalmazott közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy kiszivárgott, a Tisza Párt újabb megszorításra készül: ezúttal a nyugdíjak megadóztatását tervezi.

Budapest, 2016. szeptember 1. Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) elnöke a népszavazási kampányról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Kossuth téren 2016. szeptember 1-jén. A MoMa, az Együtt - a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért közös plakátkampánnyal próbálja rávenni a választókat, hogy bojkottálják az október 2-ai népszavazást. MTI Fotó: Marjai János
A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt. Képen Bokros Lajos (Fotó: Marjai János / MTI Fotószerkesztőség)

Szentkirályi szerint azok, akik évtizedeken át cipelték a hátukon az országot, biztonságos és kiszámítható időskort érdemelnek, nem pedig azt, hogy a Tisza Párt nyugdíjszakértője megnyirbálja a megérdemelt nyugdíjukat.

A Tisza szerint a magyar nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért ők megadóztatnák a nyugdíjakat

 – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

A politikus szerint ez a terv a baloldal régi receptjét idézi: elvenni, megsarcolni, megszorítani. Hozzátette, 

a Fidesz ezzel szemben abban hisz, hogy a nyugdíjakat soha nem szabad csökkenteni, csak növelni.

Szentkirályi felidézte, hogy szinte minden héten előkerül egy újabb Tisza-terv: „többkulcsos adó, háromszoros társasági adó, vagyonadó, és most a nyugdíjadó”.

A politikus szerint ennek az „adóemelési ámokfutásnak” véget kell vetni.

A nemzeti konzultáción mindenki tiltakozhat a Tisza adóemelési tervei ellen

 – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu