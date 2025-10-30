Össztüzet nyitottak a Tiszára, saját szimpatizánsai szedték darabokra Magyar Péteréket a Sziget fesztivál miatt

„Akkor hát nem lesz Sziget” – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, miután eldőlt, nem menti meg a Sziget fesztivált a főváros. A főpolgármester a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek”. Szerinte le kell vonni a tanulságot abból, hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről.

Magyar Péter is bejelentkezett: kamu, kamu, kamu

A Tisza Párt elnöke sem várt sokáig a reakcióval, és azonnal ellentámadásba lendült. Magyar Péter szerint Karácsony volt az, aki miatt veszélybe került a Sziget fesztivál jövője és „a főpolgármester ma bebizonyította, hogy nem Budapest működőképessége, nem a közpénzek védelme, és még csak nem is a Sziget fesztivál jövője érdekli őt igazán – kizárólag a politikai háttéralkuk és a magánérdekek kiszolgálása”.

Magyar Péter azzal védekezett: „konkrét, garanciákat tartalmazó kompromisszumos javaslatot” terjesztett elő a közgyűlésben, amely biztosította volna a Sziget fesztivál jövőjét Budapest pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett, ezt azonban Karácsony nem engedte szavazásra.

Karácsony Gergely erre azt írta, a Tisza naponta váltogatta a véleményét a kérdésben, de egy koherens módosító javaslatban nem voltak képesek azt összefoglalni.

Egy pontban voltak következetesek: ne kelljen felelősséget vállalniuk semmiért, áttolták volna a döntés terhét a mostani kormányra, a következő kormányra, a főpolgármesterre, a befektetőre, bárkire. Miközben Budapest egyik legfontosabb, tízezreket megmozgató kulturális eseményét hagyják kidobni a kukába, percekkel később majdnem négyszázmillió forintot elköltöttek volna a kötényes törökfürdőzés biztosítására. Ez is egy értékválasztás

– jegyezte meg a főpolgármester Magyar Péternek, mire a Tisza elnöke annyit írt: ócska kamu.