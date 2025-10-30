Karácsony Gergelysziget fesztiválMagyar Péter

Össztüzet nyitottak a Tiszára, saját szimpatizánsai szedték darabokra Magyar Péteréket a Sziget fesztivál miatt

Egymásnak esett Karácsony Gergely és Magyar Péter.

2025. 10. 30.
„Akkor hát nem lesz Sziget” – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, miután eldőlt, nem menti meg a Sziget fesztivált a főváros. A főpolgármester a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek”. Szerinte le kell vonni a tanulságot abból, hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről.

Magyar Péter is bejelentkezett: kamu, kamu, kamu

A Tisza Párt elnöke sem várt sokáig a reakcióval, és azonnal ellentámadásba lendült. Magyar Péter szerint Karácsony volt az, aki miatt veszélybe került a Sziget fesztivál jövője és „a főpolgármester ma bebizonyította, hogy nem Budapest működőképessége, nem a közpénzek védelme, és még csak nem is a Sziget fesztivál jövője érdekli őt igazán – kizárólag a politikai háttéralkuk és a magánérdekek kiszolgálása”.

Magyar Péter azzal védekezett: „konkrét, garanciákat tartalmazó kompromisszumos javaslatot” terjesztett elő a közgyűlésben, amely biztosította volna a Sziget fesztivál jövőjét Budapest pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett, ezt azonban Karácsony nem engedte szavazásra.

Karácsony Gergely erre azt írta, a Tisza naponta váltogatta a véleményét a kérdésben, de egy koherens módosító javaslatban nem voltak képesek azt összefoglalni. 

Egy pontban voltak következetesek: ne kelljen felelősséget vállalniuk semmiért, áttolták volna a döntés terhét a mostani kormányra, a következő kormányra, a főpolgármesterre, a befektetőre, bárkire. Miközben Budapest egyik legfontosabb, tízezreket megmozgató kulturális eseményét hagyják kidobni a kukába, percekkel később majdnem négyszázmillió forintot elköltöttek volna a kötényes törökfürdőzés biztosítására. Ez is egy értékválasztás

 – jegyezte meg a főpolgármester Magyar Péternek, mire a Tisza elnöke annyit írt: ócska kamu.

A csörtébe beszállt Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere is, aki annyit közölt a saját közösségi oldalán: „A Tisza kinyírta a Sziget Fesztivált”.

Magyar Péternek a sajátjai is nekiestek

Karácsony Gergely és Magyar Péter cicaharcát megírta a Telex is, a cikk alatti kommentszekcióban pedig egymásnak estek a baloldali szavazók is. Volt, aki csak annyit kérdezett, biztosan jó lesz-e, ha a Tisza kétharmados felhatalmazást kap, mások azt kifogásolták, kezdik unni, amit a Tisza Párt Budapesttel művel. 

A kommentelők között volt, aki a Tisza Pártot azért kritizálta, olyanok, mint az ovisok: megsértődnek, kivonulnak vagy tartózkodnak. De volt olyan ellenzéki kommentelő, aki az új Fidesznek nevezte a Tisza Pártot.

Magyar Péter annyira megijedt a saját szimpatizánsai dühétől, hogy igyekszik menteni a menthető. A Tisza elnöke egy közös fotót is megosztott Gerendai Károllyal, mondván, hogy megegyeztek az alapítóval. 

A változtatásokhoz a Fővárosi Közgyűlésre van szükség, Karácsony Gergely a közösségi oldalán úgy reagált, örül, hogy megjött az emberek esze.

A Kétfarkú Kutya Párt is beleállt Magyar Péterbe

Kovács Gergely, a XII. kerület Kétfarkú Kutya Párt-os polgármestere sem hagyta szó nélkül a Sziget körül kialakult vitát, a politikus szerint a szokásos forgatókönyvet láthatjuk Magyar Péteréknél: „Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt), összehívnak egy rendkívüli közgyűlést, és majd azon megszavazzák a Szigetet.”

A kutyapártos polgármester azt is írta: 

Egyszer meg majd talán még arra is rájönnek, hogy ha már megnyerték a budapesti választást tavaly, akkor a városvezetésben is illene részt venniük,

mert így most van egy párfős vezetés Karácsonyékkal és van egy közgyűlés végtelen döntési jogkörrel, aminek a legnagyobb frakciója nem akar igaziból semmiért se felelősséget vállalni, annak meg ez a vége. És a káosz, amit hónapról hónapra láttok a fővárosban.”

Gulyás Gergely szerint a fővárosnak kell megoldania a helyzetet

A Sziget fesztivál ügyével kapcsolatban kapcsolatban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón leszögezte, hogy egyértelműen a fővárosnak kellene az ügyet rendeznie, miután ez a főváros hatásköre. 

Mi a fővárosban kisebbségben és ellenzékben vagyunk, ha a főváros akar Szigetet, akkor minden lehetősége megvan erre. Azokat a kedvezményeket, amelyeket a Szigetet megrendezni hajlandó cég kér, kizárólag a főváros adhatja meg

– tisztázta.

Borítókép: Karácsony Gergely és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

