Kőbányán a megszokottnál is több takarító, rendőri és rendészeti egység dolgozott a forgalmas csomópontban és környezetében

A Budapesti Közlekedési Központ közleményében arról számol be, hogy a fővárosi közszolgáltatók, illetve az állami, a kerületi és a civil szervezetek nagyszabású köztisztasági és közrendvédelmi akciót hajtottak végre. Az összehangolt fellépés idei 15. helyszíne október 16-án, csütörtökön Kőbánya alsó vasútállomás volt. A mindennapi alapfeladatokon felüli nagytakarítás és ellenőrzés eredményeként a terület rendezettebbé és biztonságosabbá vált.

Fotó: BKK

A BKK közlése szerint a rendszeres takarításon túl soron kívüli nagytakarítást és ellenőrzést kezdeményezett, hogy

Kőbánya alsó vasútállomás és környéke tisztábbá, rendezettebbé, biztonságosabbá váljon mindazoknak, akik nap mint nap ott közlekednek.

A csütörtöki akció során a megszokottnál is több takarító, rendőri és rendészeti egység dolgozott a forgalmas csomópontban és környezetében. Az akcióban résztvevők közösen léptek fel a közbiztonság, a tisztaság és a segítségnyújtás érdekében.

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF köztisztasági és Főkert kertészeti divíziók munkatársai – az egyéb napi teendőik mellett –

korszerű takarítójárművekkel és kézi erővel kitakarították a busz- és villamosmegállókat, valamint a vasútállomás peronjait.

A takarítást a BKV Zrt. és a MÁV-csoport munkatársai segítették. A Budapesti Rendőr-főkapitányság – a főváros forgalmas közterületeihez hasonlóan – fokozott rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen.

A BKK a csomópontot érintő járatokon fokozottan ellenőrizte a szolgáltatás színvonalát, s a járművek tisztaságát is kiemelten figyelte. Az összehangolt munkából kivették a részüket a FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat közterület-felügyelői, továbbá a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai, akik a rendőrökhöz hasonlóan ellenőrizték a területet. Az együttműködés sikeréhez hozzájárultak a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatának munkatársai is, akik szükség esetén a területileg illetékes utcai gondozó szolgálat közreműködésével segítséget, elhelyezést nyújtottak a területen tartózkodó rászorulóknak.

A Kökit idén összesen háromszor, Kelenföld vasútállomást és környezetét pedig kétszer tisztították meg, illetve ellenőrizték az összehangolt akcióban; a forgalmas csomópontokhoz rendszeresen visszatérnek a mindennapi alapfeladataik mellett a közreműködő partnerek.

A Budapest tisztaságát és biztonságát célzó BKK-kezdeményezés a köztisztasági és közrendvédelmi megmozdulásokon túl a közösségi közlekedési járatok, a megállók és metróállomások, valamint a buszsávok rendszeres ellenőrzését is magában foglalja – áll a közleményben.