A NAV asztalán a Juhász Péter elleni feljelentés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elé került az a feljelentés, amit Tényi István tett Juhász Péter céges ügyeivel összefüggésben a Fővárosi Főügyészségnél – értesült a Magyar Nemzet.

Feljelentették Juhász Pétert – Forrás: YouTube

A feljelentés előzménye, amiről az Ellenpont írt cikket, miszerint Juhász YouTube-os karrierje 2024. január 26-án, alig két héttel Magyar Péter első partizános interjúja előtt éledt újra, majd 2024 októbere óta futószalagon gyártja az új anyagokat a Tisza Pártot és vezetőjét támogató vagy a kormányt támadó üzenetekkel a fókuszban.

Tényi a cikket idézve beadványában kitért rá, hogy a csatorna és az ott felsorolt kreatív anyagok, közösségi platformok, honlapok és a webshop mögött Juhász egyik cége, a Macskafogó Kft. áll. Másik vállalkozása a KözösÜgyünk Nonprofit Kft., amely főtevékenysége szerint hírügynökség.