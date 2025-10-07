Juhász PéterMetaTényi István

A NAV asztalán a Juhász Péter elleni feljelentés

A NAV indíthat nyomozást a közelmúltban az álhírbotrányba keveredett Juhász Péter ügyében. A jelenleg influenszerként tevékenykedő volt ellenzéki politikus céges ügyeiről az Ellenpont rántotta le a leplet, Tényi István pedig költségvetési csalás miatt tett feljelentést.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 9:59
Fotó: MTI Fotó: Mohai Balázs
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elé került az a feljelentés, amit Tényi István tett Juhász Péter céges ügyeivel összefüggésben a Fővárosi Főügyészségnél – értesült a Magyar Nemzet.

Feljelentették Juhász Pétert – Forrás: YouTube

A feljelentés előzménye, amiről az Ellenpont írt cikket, miszerint Juhász YouTube-os karrierje 2024. január 26-án, alig két héttel Magyar Péter első partizános interjúja előtt éledt újra, majd 2024 októbere óta futószalagon gyártja az új anyagokat a Tisza Pártot és vezetőjét támogató vagy a kormányt támadó üzenetekkel a fókuszban.

Tényi a cikket idézve beadványában kitért rá, hogy a csatorna és az ott felsorolt kreatív anyagok, közösségi platformok, honlapok és a webshop mögött Juhász egyik cége, a Macskafogó Kft. áll. Másik vállalkozása a KözösÜgyünk Nonprofit Kft., amely főtevékenysége szerint hírügynökség.

 

Húszmilliós veszteség

A feljelentésben az szerepel, hogy Juhász két aktív céges érdekeltsége közül a KözösÜgyünknél található a nagyobb kérdőjel. A 2021 májusában alapított kft. 2024 végéig összesen 163 milliós veszteséget termelt és 284 millió forintos összbevételt tudott felmutatni – áll a feljelentésben, amiben az is szerepel, hogy a három és fél év alatt generált 284 milliós ár- és egyéb bevételek nem fedezik az azonos időszakra felmerülő, többnyire közvetlen pénzmozgással járó költségeket sem (anyagjellegű- és személyi jellegű költségek, illetve egyéb ráfordítások), összesen 454 millió forintot.

Tényi hangsúlyozta, a KözösÜgyünk 38,4 millió forintot költött 2022-ben a Nerpédia facebookos hirdetéseire a Meta hirdetéstár-jelentése alapján, illetve Juhász Péter facebookos oldalára is elment összesen 1,9 millió forint az elmúlt években, jórészt 2024-ben. A 2023-as eredménykimutatásból az is látszik, hogy a KözösÜgyünk nyolcmillió forintos éves bevétellel 21 milliós veszteséget hozott össze – igaz, 18 milliót fizetésre és járulékokra költött.

Nincs részletes információ

A KözösÜgyünknél az is figyelemreméltó, ahogy a 2022-es negatív 107 milliós eredménytartalékot, a 2022-es 28,5 milliós, majd a 2023-as 21 milliós veszteséget is egyszerre fizette ki a tulajdonos, olyannyira, hogy 2023 év végi saját tőkéjük már enyhe többletet mutatott – emelte ki Tényi, hangsúlyozva, hogy ezen felül volt 159 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettségük is 2022 végén – ennek szintjét is ötmillióra csökkentették 2023 végére. Tényi István hozzátette, hogy csak következtetni lehet egyes mozgásokra: a 2022-es 262 milliós egyéb bevétel mögött Juhász saját állítása szerint jórészt nemzetközi pályázati pénzek álltak (a kifizetett 159 millió tartozás mögött biztosan) – ám ezekről részletesebb információkat a kiegészítő mellékletben sem osztottak meg végül.

Nem átlátható a cégműködés?

A cikk és Tényi a feljelentésében azt a kérdést tette fel, hogy Juhász Péter és jelenlegi vállalkozásai a folyamatos veszteségek ellenére is miből, hogyan tesznek szert pluszforrásra. A nyilvános éves beszámolókból ugyanis ez nem derül ki.

Az Ellenpont cikke és Tényi István szerint erős a gyanúja annak, hogy a cégek működése nem átlátható, a közzétett dokumentációk ebben a formában hiányosak, a könyvelési-közzétételi módszerek kérdésesek. Bár Juhász nyilatkozataiban az elnyert nemzetközi pályázatok tényét nem tagadta, a támogató szervezetek kilétét nem fedte fel – és 2024-es adománygyűjtéséről sem elérhető már az elszámolás – zárta beadványát Tényi István.

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

idezojelekLakatos Márk

Egyetértek: Ne hagyjuk Lakatosékat!

Nem kellene hagyni. Nagyon nem…

