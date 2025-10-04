Juhász Péter, a „jogvédő”

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A per azért húzódott négy évig, mert Juhász Péter egyetlen alkalommal jelent meg a tárgyalásokon, ő ugyanis valamilyen oknál fogva ezt is megengedheti magának. E sorok írója egyszer nem ment el egy tárgyalásra, amely perben alperes volt, a bíróság azonnal levelet küldött, amelyben közölték, ha még egyszer nem jelenik meg, rendőrséggel fogják elővezetni...

És akkor lássuk a tényeket!

Hosszú lesz és száraz és tényszerű, de érdemes végigolvasni:

Juhász Pétert rágalmazásért, nem jogerősen elítélte a balassagyarmati bíróság 2025. szeptember 22-én. Büntetése: 180 ezer forint pénzbüntetés.

A négy évig tartó elsőfokú büntetőeljárásban a vádlott Juhász Péter mindösszesen egy alkalommal jelent meg személyesen a bíróság előtt.

Juhász Péter vádlott 2021 decemberében drónfilmet készített Romániában, Hargita megyében, Tibód faluban „Felfedeztük Kövér László titkos hargitai luxusvilláját” címmel, a drónfilmet feltöltötte az internetre ( YouTube ), ahol az a mai napig megtalálható és a nézettségi számlálója szerint több százezres nézettségre/kattintásra utal. A drónfilmben érintett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Veress László pedig az Országgyűlés elnöki titkárságának vezetője.

A drónfilmben Juhász vádlott tényként állítja, hogy Veress magánvádló különféle bűncselekményeket, jogsértéseket, valamint jó erkölcsbe ütköző cselekedeteket követett el, azáltal, hogy

1. Veress magánvádló jogsértő módon egy budapesti alapítvány (Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány) pénzéből vásárolt budapesti ingatlanban lakik.

2. Veress magánvádló, mint stróman színlelt ügyletekkel leplezi, hogy a drónfilmben bemutatott ház valójában Kövér László tulajdona, ahol Kövér László gyakran tartózkodik.

3. Egy külföldi milliárdos Veress Lászlón keresztül Kövér Lászlót finanszírozza, mert a drónfilmben bemutatott ház a külföldi milliárdos által adott pénz felhasználásával épült.