Juhász Péter, a „jogvédő”

A drónfilmben bemutatott ház ugyanis igazolható módon 2006 és 2010 között épült, tehát logikailag és időrendileg is kizárt, hogy a ház építéséhez 2015–2019 évekből származó bármilyen pénzek felhasználhatók lettek volna. A drónfilmben hivatkozott romániai egyesület ugyanis igazolható módon 2015-ben jött létre Romániában, a hivatkozott magyarországi alapítvány pedig igazolható módon 2019-ben jött létre Magyarországon, tehát kizárt, hogy ezen szervezetek pénzéből a 2006–2010 között zajló tibódi családi ház építkezést Veress László finanszírozhatta volna.
A drónfilmben említett külföldi milliárdosnak nevezett külföldi személy a 2019-ben létrejött magyarországi alapítványnak igazolható módon nem nyújtott semmiféle pénzügyi támogatást.
Kövér László az általa jogszerűen kezelt közcélú adománykeretéből 2015–2018 között a drónfilmben hivatkozott romániai egyesület részére jogszerűen nyújtott adományt, ám nemcsak jogi, hanem önmagában időrendi képtelenség is, hogy ezen adományok a drónfilmben bemutatott ház 2006–2010 közötti építkezéséhez járultak volna hozzá. Kövér László közcélú adományai a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosak, az Országgyűlés honlapján pontosan nyomon követhető, ki, mikor és milyen összegű közcélú adományt kapott. Kövér László adományozási gyakorlata szerint az éves 73 millió forint összegű adománykeretből évente körülbelül 60-70 hazai és külhoni magyar társadalmi szervezetnek nyújt közcélú adományt. Ezen szervezetek közé tartozott 2016 és 2019 között a drónfilmben hivatkozott romániai egyesület is, amely Tibód faluban egyébként nem az egyetlen szervezet volt, amely támogatásban részesült. A közcélú adománykeret fölött Veress Lászlónak nincs semmiféle rendelkezési joga, arról csak Kövér László mint az Országgyűlés elnöke rendelkezhet.
Veress László magánvádló nem alapítója vagy tagja a drónfilmben hivatkozott romániai egyesületnek.
Veress László magánvádló és a drónfilmben hivatkozott romániai egyesület között annyi kapcsolat volt, hogy az egyesület 2017–2024 között egyik telekszomszédja volt Veress László tibódi ingatlanának. Veress László és a telekszomszéd egyesület 2018-ban romániai közjegyzői okiratban foglaltan kölcsönösen és ingyenesen elővásárlási jogot biztosítottak egymás részére, amely elővásárlási jogot az illetékes romániai földhivatalban bejegyeztették. 2024-ben az egyesület áthelyezte telephelyét egy másik faluba, a telekszomszédság ezzel megszűnt, az érintett telkekhez kapcsolódó elővásárlási jogokat az illetékes földhivatali nyilvántartásában jogilag is törölték.
A 2021 decemberében készült drónfilmben Kövér László titkos hargitai luxusvillájaként és mintegy bűnjelként bemutatott ingatlan tehát 2006 óta igazolható módon Veress László kizárólagos tulajdonát képezi, az ingatlanon 2006–2010 között felépült családi házat Veress László és családja – felesége, négy gyermeke és két unokája – használják, valamint Veress László szülei – édesapja 2018-ban, édesanyja 2023-ban hunytak el – használták.
Juhász Péter vádlottnak joga van politikai kampányfilmeket készíteni, ám nincs joga rágalmazni.
Juhász Péter az általa készített drónfilm készítésekor nem jóhiszeműen járt el, az önmagát „jogvédőnek” nevező közszereplő Juhász Péter magánvádlott elmulasztotta a jogvédő tevékenységtől elvárható körültekintést, nem vizsgálta az általa megfogalmazott tényállítások és híresztelések valóságalapját hanem szándékosan és tudatosan olyan hamis tényállításokat és híreszteléseket tett, amelyek valóságalapját a négy éve folyamatban zajló büntetőeljárásban nem tudta bizonyítani.
Remélem, most, hogy végigolvasták, sikerült képet alkotniuk arról, kicsoda is valójában ez a Juhász Péter nevű rágalmazó, aljas gazember. És engedjék meg, hogy kiemeljek egy rövid részt a fentiekből – ezt:
„Amikor az alapítvány elnöke utóbb megkérdezte a 24.hu újságíróját, hogy miért nem írta meg, hogy az alapítványi lakásban nem Veress Lászlóval, hanem egy beteg emberrel és gondozójával találkozott, az ellenzéki újságíró azt válaszolta, azért, »mert ennek nincs újságírói relevanciája«.”
