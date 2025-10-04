Juhász Péter, a „jogvédő”

Rendkívüli

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A per azért húzódott négy évig, mert Juhász Péter egyetlen alkalommal jelent meg a tárgyalásokon, ő ugyanis valamilyen oknál fogva ezt is megengedheti magának. E sorok írója egyszer nem ment el egy tárgyalásra, amely perben alperes volt, a bíróság azonnal levelet küldött, amelyben közölték, ha még egyszer nem jelenik meg, rendőrséggel fogják elővezetni...

És akkor lássuk a tényeket!

Hosszú lesz és száraz és tényszerű, de érdemes végigolvasni:

Juhász Pétert rágalmazásért, nem jogerősen elítélte a balassagyarmati bíróság 2025. szeptember 22-én. Büntetése: 180 ezer forint pénzbüntetés.

A négy évig tartó elsőfokú büntetőeljárásban a vádlott Juhász Péter mindösszesen egy alkalommal jelent meg személyesen a bíróság előtt.

Juhász Péter vádlott 2021 decemberében drónfilmet készített Romániában, Hargita megyében, Tibód faluban „Felfedeztük Kövér László titkos hargitai luxusvilláját” címmel, a drónfilmet feltöltötte az internetre ( YouTube ), ahol az a mai napig megtalálható és a nézettségi számlálója szerint több százezres nézettségre/kattintásra utal. A drónfilmben érintett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Veress László pedig az Országgyűlés elnöki titkárságának vezetője.

A drónfilmben Juhász vádlott tényként állítja, hogy Veress magánvádló különféle bűncselekményeket, jogsértéseket, valamint jó erkölcsbe ütköző cselekedeteket követett el, azáltal, hogy

1.       Veress magánvádló jogsértő módon egy budapesti alapítvány (Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány) pénzéből vásárolt budapesti ingatlanban lakik.

2.       Veress magánvádló, mint stróman színlelt ügyletekkel leplezi, hogy a drónfilmben bemutatott ház valójában Kövér László tulajdona, ahol Kövér László gyakran tartózkodik.

3.       Egy külföldi milliárdos Veress Lászlón keresztül Kövér Lászlót finanszírozza, mert a drónfilmben bemutatott ház a külföldi milliárdos által adott pénz felhasználásával épült.

4.       A magyar állam jogsértő módon támogatja Veress László magánvádlót, azáltal, hogy a drónfilmben bemutatott ház magyar közpénz felhasználásával épült.

A fenti tényállítások bizonyítása Juhász Péter vádlottat terheli.

A négy éve zajló magánvádas büntetőeljárásban vádlott egyetlen alkalommal jelent meg személyesen a bíróság előtt, ahol többek között azt nyilatkozta önmagáról, hogy „ jogvédő”, és  a „ jogvédői tevékenysége” keretében készítette a drónfilmet. Vádlott állítása szerint a drónfilm készítéséhez az információkat „egy Erdélyben dolgozó oknyomozó újságírótól” kapta, akinek személyét a büntetőeljárásban tanúként egyébként nem kívánta felfedni, valamint a sajtóban megjelent adatokat használta.

Juhász Péter vádlott Tóth Balázs védője útján a négy éve folyamatban lévő magánvádas büntetőeljárásban 2025. január 7-ei keltezésű, az illetékes balassagyarmati bíróság helyett tévesen a bajai járásbíróságnak megküldött elektronikus beadványában terjesztette elő bizonyítékait. Veress László magánvádló a 2025. júniusi tárgyalási napon kapta kézhez a hivatkozott vádlotti beadványt.

Juhász Péter vádlott az általa hivatkozott „jogvédői tevékenysége” keretében sem a hivatkozott drónfilmkészítése előtt, sem annak internetes nyilvánosságra hozatala előtt nem kereste meg kérdéseivel a drónfilmben érintett Veress Lászlót vagy Kövér Lászlót.

 A Juhász Péter által készített drónfilm nem „ jogvédelem”,  „oknyomozás” vagy „ tényfeltárás” , hanem egy lejáratónak szánt hamis választási kampányfilm.

 A 2021 decemberében készült drónfilm valójában a 2022-es országgyűlési választások kampányára időzített politikai kampányfilm, amelynek célpontja Kövér László, eszköze pedig Veress László magánvádló.

A kampányfilm alapállítása az, hogy Veress László strómanja Kövér Lászlónak és mint ilyen stróman jogsértő módon használ Budapesten egy olyan alapítványi ingatlant, amelynek névleg Veress magánvádló nem a tulajdonosa, Erdélyben viszont Veress magánvádló csak névleg tulajdonosa egy olyan ingatlannak, amelynek a tényleges tulajdonosa és használója Kövér László.

A drónfilm tényállításai szerint a stróman Veress László magánvádló mindkét ingatlan ügyében bűncselekmények, illetve jó erkölcsbe ütköző cselekedetek sorozatának az elkövetője. 

Juhász Péter vádlott a bíróságnak 2025. január 7-én megküldött bizonyítékaival tényállításait nem bizonyította, a vádlott hamis tényállításaival szemben a valóság röviden a következő:

1.       Veress László magánvádló, sem felesége, sem gyermekei Budapesten soha nem laktak és nem laknak semmiféle alapítványi tulajdonú ingatlanban.

2.       Veress László magánvádló kizárólagos és tényleges tulajdonosa a drónfilmben bemutatott erdélyi családi háznak, a házat kizárólagosan a Veress család tagjai használják, a házban Kövér László soha nem járt.

3.       A drónfilmben bemutatott ház építése során semmiféle külföldi milliárdos pénze nem került felhasználásra.

4.       A drónfilmben bemutatott ház építése során semmiféle magyar állami vagy egyéb közpénz nem került felhasználásra.

A valóság részletezve a következő:

 1.  Veress László magánvádló vagy családtagjai soha nem voltak alapítói, kuratóriumi tagjai vagy bármilyen tisztségviselői a budapesti székhelyű Magyar Tehetségekért Alapítványnak, Veress László magánvádlónak sem korábban, sem jelenleg semmi köze nincs a nevezett alapítvány tevékenységéhez, működéséhez. 

A  fő tevékenységi köre szerint szociális támogatásokat nyújtó hivatkozott alapítvány a saját tulajdonát képező budapesti  ingatlanban, a saját alapító okiratával egyező és jogszerű módon 2021 őszén, szeptember és október hónapok folyamán, mindösszesen körülbelül 60 napig, a budapesti orvosi vizsgálatok időtartamára  átmenetileg szállást biztosított Veress Lászlónak az Erdélyben élő, akkor már halálos betegséggel küzdő apósának,valamint a tolószékbe kényszerült beteget gondozó feleségének, azaz Veress magánvádló anyósának. 

 Az orvosilag menthetetlen após 2021 novemberében az Erdélybe történt hazatérésük után meghalt. 2021 októberében egy ellenzéki internetes portál (24.hu) újságírója önmagát postai kézbesítőnek kiadva becsöngetett az alapítványi lakásba, és azt állította, hogy levelet hozott Veress László magánvádló számára. A tolószékes beteget éppen ellátó feleség ajtót nyitott, és közölte, hogy Veress László nem lakik ott. Az önmagát postai kézbesítőnek nevező újságíró meglepődött és az ajtót nyitó személy kiléte felől érdeklődött. Az ajtót nyitó személy elmondta, hogy Veress László anyósa és a beteg férjét gondozza a budapesti gyógykezelés idején, majd felajánlotta, hogy szívesen átveszi a levelet és majd átadja Veress Lászlónak, amikor az majd látogatásra érkezik.  Az ellenzéki újságíró azt mondta, hogy a levelet a postaládába dobja, elköszönt és távozott.  Néhány nappal később az ellenzéki újságíró a 24.hu portálon megírta, hogy Veress László és családja  „használják” az ingatlant, továbbá hogy „Veress anyósa nyitott ajtót” , utána a többi ellenzéki média átvéve a hírt már azt híresztelte, hogy Veress László „lakik”  a lakásban, sőt, egy ellenzéki televízió híradója már azt közölte, hogy Veress László alapítványi pénzekből megvásárolta a teljes épületet. Amikor az alapítvány elnöke utóbb megkérdezte a 24.hu újságíróját, hogy miért nem írta meg, hogy az alapítványi lakásban nem Veress Lászlóval, hanem egy beteg emberrel és gondozójával találkozott, az ellenzéki újságíró azt válaszolta, azért, „mert ennek nincs újságírói relevanciája”. A budapesti alapítványi lakás ügyében Veress László sajtóhelyreigazításokat kezdeményezett, amelynek több szerkesztőség ( index.hu444.hunepszava.hu ) per nélkül eleget is tett. Veress László magánvádló tehát soha nem lakott a Juhász Péter vádlott drónfilmjében említett budapesti alapítvány lakásában, a lakás nem Veress László magánvádló, hanem az  alapítvány tulajdona volt és jelenleg is az. Juhász Péter vádlottnak lehetőségében állott volna, hogy a négy esztendeje zajló magánvádas büntetőeljárás keretében tényszerűen bizonyítsa ezen állításait – pl. Veress László hatósági lakcím-nyilvántartási adataival vagy az alapítványi lakás közös képviselőjének, illetve a társasházi lakótársak tanúkénti meghallgatásával és vonatkozó vallomásaival - de ezt nem tette meg.    

  2.       A romániai ingatlan telkét Veress László 2006-ban vásárolta meg önerőből, a családi ház építkezését 2007-ben kezdte meg és 2010 végére fejezte be, önerőből és bankhitelből. Ezt közhiteles romániai ingatlan-nyilvántartási adatok, valamint építkezési engedélyben szereplő adatok tanúsítják. Juhász Péter drónfilmjében azt állította, hogy a ház 2015 és 2018 között épült, ám ezen állítását tényszerűen semmivel nem tudta bizonyítani. A drónfilmben megszólaltatott, eltorzított hangú és felismerhetetlenné maszkírozott nyilatkozó személy azt állította, hogy Kövér László rendszeresen a drónfilmben bemutatott házban látható, a házat Kövér László használja. Juhász Péter vádlott drónfilmjének ezen állítását közlő magyarországi sajtótermékkel szemben Kövér László sajtópert folytatott, amelyet Kövér László jogerősen megnyert, a lefolytatott bizonyítási eljárásban megállapítást nyert, hogy Kövér László ugyan járt a Tibód nevű faluban, de soha nem járt Veress László magánvádló tibódi családi házában. Juhász Péternek a négy éve zajló magánvádas büntetőeljárási perben lehetőségében állt volna bizonyítani – fényképekkel, tanúvallomásokkal –, hogy Kövér László bármikor is járt volna Veress László erdélyi házában, de ezt Juhász Péter magánvádló nem tette meg.  

 3. és 4.    Juhász Péter vádlott drónfilmjében elhangzó hamis tényállítása szerint, a drónfilmben bemutatott házat Veress László magánvádló mint Kövér László strómanja kettős forrásból építette:    

 a.) egy külföldi milliárdos által egy magyarországi alapítványnak adott pénzből, valamint

b.) magyar állami közpénzéből, nevezetesen  Kövér Lászlót mint az Országgyűlés elnökét jogszerűen megillető közcélú adománykeretből egy romániai egyesületnek nyújtott pénzből.

Juhász Péter magánvádló fenti állításai már időrendileg is képtelenségek, ezen hamis állításait nem tudta bizonyítani a négy esztendeje zajló magánvádas eljárás során.

 A drónfilmben bemutatott ház ugyanis igazolható módon 2006 és 2010 között épült, tehát logikailag és időrendileg is kizárt, hogy a ház építéséhez 2015–2019 évekből származó bármilyen pénzek felhasználhatók lettek volna. A drónfilmben hivatkozott romániai egyesület ugyanis igazolható módon 2015-ben jött létre Romániában, a hivatkozott magyarországi alapítvány pedig igazolható módon 2019-ben jött létre Magyarországon, tehát kizárt, hogy ezen szervezetek pénzéből a 2006–2010 között zajló tibódi családi ház építkezést Veress László finanszírozhatta volna.  

 A drónfilmben említett külföldi milliárdosnak nevezett külföldi személy a 2019-ben létrejött magyarországi alapítványnak igazolható módon nem nyújtott semmiféle pénzügyi támogatást.

Kövér László az általa jogszerűen kezelt közcélú adománykeretéből 2015–2018 között a drónfilmben hivatkozott romániai egyesület részére jogszerűen nyújtott adományt, ám nemcsak jogi, hanem önmagában időrendi képtelenség is, hogy ezen adományok a drónfilmben bemutatott ház 2006–2010 közötti építkezéséhez járultak volna hozzá. Kövér László közcélú adományai a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosak, az Országgyűlés honlapján pontosan nyomon követhető, ki, mikor és milyen összegű közcélú adományt kapott. Kövér László adományozási gyakorlata szerint az éves 73 millió forint összegű adománykeretből évente körülbelül 60-70 hazai és külhoni magyar társadalmi szervezetnek nyújt közcélú adományt. Ezen szervezetek közé tartozott 2016 és 2019 között a drónfilmben hivatkozott romániai egyesület is, amely Tibód faluban egyébként nem az egyetlen szervezet volt, amely támogatásban részesült. A közcélú adománykeret fölött Veress Lászlónak nincs semmiféle rendelkezési joga, arról csak Kövér László mint az Országgyűlés elnöke rendelkezhet.  

 Veress László magánvádló nem alapítója vagy tagja a drónfilmben hivatkozott romániai egyesületnek.

Veress László magánvádló és a drónfilmben hivatkozott romániai egyesület között annyi kapcsolat volt, hogy az egyesület 2017–2024 között egyik telekszomszédja volt Veress László tibódi ingatlanának. Veress László és a telekszomszéd egyesület 2018-ban romániai közjegyzői okiratban foglaltan  kölcsönösen és ingyenesen elővásárlási jogot biztosítottak egymás részére, amely elővásárlási jogot az illetékes romániai földhivatalban bejegyeztették. 2024-ben az egyesület áthelyezte telephelyét egy másik faluba, a telekszomszédság ezzel megszűnt, az érintett telkekhez kapcsolódó elővásárlási jogokat az illetékes földhivatali nyilvántartásában jogilag is törölték.

 A 2021 decemberében készült drónfilmben Kövér László titkos hargitai luxusvillájaként és mintegy bűnjelként bemutatott ingatlan tehát 2006 óta igazolható módon Veress László kizárólagos tulajdonát képezi, az ingatlanon 2006–2010 között felépült családi házat Veress László és családja – felesége, négy gyermeke és két unokája – használják, valamint Veress László szülei – édesapja 2018-ban, édesanyja 2023-ban hunytak el – használták.

 Juhász Péter vádlottnak joga van politikai kampányfilmeket készíteni, ám nincs joga rágalmazni.

Juhász Péter az általa készített drónfilm készítésekor nem jóhiszeműen járt el, az önmagát „jogvédőnek” nevező közszereplő Juhász Péter magánvádlott elmulasztotta a jogvédő tevékenységtől elvárható körültekintést, nem vizsgálta az általa megfogalmazott tényállítások és híresztelések valóságalapját hanem szándékosan és  tudatosan olyan hamis tényállításokat és híreszteléseket tett, amelyek valóságalapját a négy éve folyamatban zajló büntetőeljárásban nem tudta bizonyítani. 

Remélem, most, hogy végigolvasták, sikerült képet alkotniuk arról, kicsoda is valójában ez a Juhász Péter nevű rágalmazó, aljas gazember. És engedjék meg, hogy kiemeljek egy rövid részt a fentiekből – ezt:

 „Amikor az alapítvány elnöke utóbb megkérdezte a 24.hu újságíróját, hogy miért nem írta meg, hogy az alapítványi lakásban nem Veress Lászlóval, hanem egy beteg emberrel és gondozójával találkozott, az ellenzéki újságíró azt válaszolta, azért, »mert ennek nincs újságírói relevanciája«.”

Hát persze. Ez a lényeg. Ezek ott, az ellenzéki oldalon mind ilyenek. Ott semminek, ami tényszerű, ami igazság, ami emberi, annak nincs „újságírói relevanciája”.

Ezeknek nincs emberi relevanciája.

Egyformák.

És most ezért a Juhász Péterért mennek tüntetni. Kik? Azok, akik ugyanolyanok. A szemét Puzsér vezetésével.

De ez sem tart már sokáig... 

Értekezés a rágalmazásról

Tisza: se program, se jelölt nincs

Függetlenség és önbecsülés

Forgolódás az erőszak örvényében

