Balesetben meghalt egy ember és többen megsérültek szerdán a 4-es főúton Kaba és Földes között, az érintett szakaszt teljesen lezárták – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.
Balesetben meghalt egy ember a 4-es főúton Kabánál
Elterelik a forgalmat a rendőrök.
Tájékoztatásuk szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba felől a 3407-es útra terelik.
További Belföld híreink
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy az egyik jármű az oldalára borult, a másikba pedig beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lecsapnak a gyorshajtókra, új trafiboxokat vetnek be
A sebességmérőket oda telepítették, ahol a sofőrök leggyakrabban lépik túl a megengedett sebességhatárt.
Különös alakok lófrálnak a magyar településen, figyelmeztet az önkormányzat
Megteszik a szükséges intézkedéseket.
Sportpálya épül Solymáron, 200 milliót ad a kormány + videó
Menczer Tamás jelentette be a beruházást.
Hamar összejönnek a büntetőpontok, ha az autós nem figyel oda
Ha sok a szabálysértés, ugrik a jogosítvány.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lecsapnak a gyorshajtókra, új trafiboxokat vetnek be
A sebességmérőket oda telepítették, ahol a sofőrök leggyakrabban lépik túl a megengedett sebességhatárt.
Különös alakok lófrálnak a magyar településen, figyelmeztet az önkormányzat
Megteszik a szükséges intézkedéseket.
Sportpálya épül Solymáron, 200 milliót ad a kormány + videó
Menczer Tamás jelentette be a beruházást.
Hamar összejönnek a büntetőpontok, ha az autós nem figyel oda
Ha sok a szabálysértés, ugrik a jogosítvány.