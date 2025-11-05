forgalombalesetkisteherautókatasztrófavédelem

Balesetben meghalt egy ember a 4-es főúton Kabánál

Elterelik a forgalmat a rendőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 05. 16:51
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Balesetben meghalt egy ember és többen megsérültek szerdán a 4-es főúton Kaba és Földes között, az érintett szakaszt teljesen lezárták – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba felől a 3407-es útra terelik.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy az egyik jármű az oldalára borult, a másikba pedig beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók.

 

