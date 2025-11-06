győriOrszágos Mentőszolgálatkórházebédfeleség

Ebéd közben kezdett rángatózni a győri férfi, azonnal be kellett avatkozni, de az igazi nagy baj csak később jött

Nagy volt az ijedtség.

 Ebéd közben rángatózni kezdett, majd összeesett egy szívbeteg 70 év körüli férfi Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. 

A felesége azonnal hívta a mentőket, és bár borzasztóan megrémült, elkezdte az újraélesztést, amit perceken belül átvettek a mentők. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők csapatmunkája végül sikerre vezetett, így kórházba szállították a férfit. 

Útközben azonban a férfi keringése ismét összeomlott, így folyamatos újraélesztés mellett folytatták a szállítást. A kórházba érkezés előtt már tartósan stabilizálni tudták a beteg állapotát a mentők.


