Ebéd közben rángatózni kezdett, majd összeesett egy szívbeteg 70 év körüli férfi Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Ebéd közben kezdett rángatózni a győri férfi, azonnal be kellett avatkozni, de az igazi nagy baj csak később jött
Nagy volt az ijedtség.
A felesége azonnal hívta a mentőket, és bár borzasztóan megrémült, elkezdte az újraélesztést, amit perceken belül átvettek a mentők. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők csapatmunkája végül sikerre vezetett, így kórházba szállították a férfit.
Útközben azonban a férfi keringése ismét összeomlott, így folyamatos újraélesztés mellett folytatták a szállítást. A kórházba érkezés előtt már tartósan stabilizálni tudták a beteg állapotát a mentők.
