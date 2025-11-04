Versenyképes Járások ProgramCser-Palkovics Andrásszékesfehérvár

Közösen megnyert pályázatok erősítik a települések közötti együttműködést

A Versenyképes járások programban közösen megnyert és teljesített pályázatok erősítik az adott járás települései közötti párbeszédet és együttműködést – mondta Vargha Tamás, Székesfehérvár fideszes országgyűlési képviselője a város polgármesterével közös keddi sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:10
A program egyértelműen térségi szemléletet hoz a területfejlesztésbe, hiszen egy-egy járásban különféle települések találhatók, amelyek közösen és együtt gondolkodva tudnak fejlesztéseket megvalósítani – közölte Vargha Tamás. 

Vargha Tamás. Forrás: Facebook

Úgy vélte, hogy a térségi szemlélet jól tükröződik azokban a fejlesztésekben, amelyekre Székesfehérvár nyert el forrásokat, mivel egy nagyobb közösségnek, a járáson túl az egész vármegyének is hasznos beruházásokra jutnak források. A képviselő példaként említette, hogy 

120 millió forintból mammográfiai eszközt vásárol a város a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak, vagyis megyei szinten erősítik az intézmény prevenciós szolgáltatását, illetve tízmillió forinttal támogatja a település egy meddőségi szakambulancia kialakítását, szintén a kórházban.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester megjegyezte, hogy a Budapestet leszámítva az ország öt legnagyobb agglomerációjának egyike Székesfehérváré, ami kihívásokat jelent a városnak. Jelezte, hogy Székesfehérvár ötszázmillió forintot fizetett a programba, a térségi feladatokra elnyert – Szabadbattyán és Tác községekkel közösen benyújtott – pályázatokat is ebből finanszírozzák.

Közölte, hogy a két kórházi fejlesztés mellett a helyi közösségi közlekedés javítását célozza a harmadik elnyert pályázat, amely szintén fontos a város környékén élőknek, mivel ők is használják a Fehérváron közlekedő buszokat.

Facebook-posztjában kiemelte: több mint 103 millió forint jut a közösségi közlekedés működtetésére. A helyi járatokat a fehérváriak mellett egyre több, az agglomerációból bejáró lakos is használja, különösen azóta, hogy több nagyfoglalkoztató megszüntette a szerződéses járatait. – Az utasok észrevételeit vizsgálva folyamatosan dolgoznunk kell ennek fejlesztésén, hogy a járásból ingázók számára is valós alternatívát jelentsen az autóval szemben. Ez elengedhetetlen az úthálózataink tehermentesítésének szempontjából – mondta.

 

 

Borítókép forrása: Facebook/Cser-Palkovics András

