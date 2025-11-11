RTLTűzfalcsoporttelevíziótársaságmédiapiac

Európában példa nélküli, hogy egy külföldi tévé a magyarországi RTL-hez hasonlóan szóljon bele a politikába

Míg az EU nagyobb országainak domináns televíziótársaságai jellemzően nemzeti tulajdonban vannak, Magyarországon a német kézben lévő RTL az ország egyik legnagyobb csatornájaként politikailag elfogult módon befolyásolja a közvéleményt és a belpolitikai folyamatokat – írja a Tűzfalcsoport.

2025. 11. 11. 11:16
Magyarországon a német tulajdonú RTL az ország egyik legnagyobb csatornájaként részrehajló tartalmakkal befolyásolja a közvéleményt és a belpolitikai folyamatokat. Ezzel szemben az EU nagyobb országainak domináns televíziótársaságai nemzeti tulajdonban összpontosulnak, így elsődleges céljuk a közszolgálati feladatok ellátása, nem pedig politikai befolyásolás. A Tűzfalcsoport szerint Magyarországon a külföldi kézben lévő médiumok továbbra is kockázatot jelentenek a társadalmi tájékozottságra és a szuverenitásra nézve.

Közszolgálati és kereskedelmi erők a spanyol tévépiactéren

Spanyolországban az RTVE (Radiotelevisión Española) közszolgálati csatorna mellett az Atresmedia a legnagyobb kereskedelmi médiacsoportok közé tartozik, aktívan jelen van a televízió-, rádió- és filmgyártás területén. Az AtresmediaTelevision hat országos, ingyenesen elérhető csatornát üzemeltet, a madridi székhelyű Grupo Planeta többségi tulajdonában.

A fizetős tévés piacon a Telefónica tulajdonában lévő Movistar Plus+ a legnagyobb szolgáltató, 2022-ben 3,7 millió előfizetővel a piac közel 45 százalékát birtokolta.

A francia tévés piac legnagyobb szereplői

Franciaország legnagyobb televíziótársaságai között kiemelkedik az állami tulajdonban lévő France Télévisions, az ország közszolgálati műsorszolgáltatója.

A kereskedelmi szegmensben a TF1 Group a legjelentősebb, amelyet a francia állam alapított, majd 1987-ben privatizált.

A társaság legnagyobb tulajdonosa a párizsi Bouygues S.A. mérnöki csoport, és tíz csatornát működtet, amelyek közül öt szabadon fogható, öt pedig előfizetéses.

Franciaország legnézettebb hírcsatornája a napi tízmillió nézővel rendelkező BFM TV, amely a RMC BFM médiavállalat része, a CMA CGM francia logisztikai cég médiaportfólióján belül – derül ki a Tűzfalcsoport elemzéséből.

Az előfizetéses tévépiacon a Canal+ SA média- és távközlési konglomerátum rendelkezik vezető szereppel.

Olasz média: RAI és Mediaset dominanciája

Olaszország legfontosabb közszolgálati médiavállalata a RAI (Radio Audizioni Italia), amely nemcsak az országban számít meghatározónak, hanem Európa ötödik legnagyobb televíziótársaságának is tekinthető.

A legnagyobb magánkézben lévő kereskedelmi médiavállalat a Mediaset S.p.A., amelyet Silvio Berlusconi alapított 1978-ban. 

A Mediaset csaknem húsz szabadfogású csatornát működtet, tevékenysége a szórakoztató, sport, életmód és kulturális műsoroktól egészen a hírszolgáltatásig terjed.

Az olasz médiapiac másik jelentős szereplője a Cairo Communication SpA, amelyet az üzletember Urbano Cairo alapított. A társaság ingyenes La7 és La7d csatornái elsősorban általános szórakoztató tartalmakat kínálnak a nézőknek.

Közszolgálat és magánkéz: így néz ki a német médiapiac

A német médiapiac egyik legfontosabb szereplője az RTL Deutschland, amely a Bertelsmann többségi tulajdonában álló RTL Group része – ugyanennek a konszernnek a magyarországi leányvállalata az RTL. A Tűfalcsoport felhívja figyelmet arra, hogy 

az RTL egy másik országban (Magyarországon) a tájékoztatás legalapvetőbb szabályait nélkülözve „foglalkoztatja” kommentátorként műsoraiban a politikai ellenzék első emberét, Magyar Pétert

Németországban a közszolgálati televíziózás az ARD regionális közmédiumok szövetségére és a független ZDF-re épül, amely Európa legnagyobb közszolgálati műsorszolgáltatójának számít.

Az RTL Deutschland mintegy tíz csatornát működtet, erős televíziós, digitális és streamingportfólióval, így jelentős versenytársa az állami médiának.

Hazai tulajdon erősödése a médiapiacon – de a külföldi befolyás továbbra is fenyeget

Napjainkban a média nemcsak nemzetstratégiai, hanem szuverenitási jelentőséggel is bír. Éppen ezért nem meglepő, hogy a vizsgált országok médiapiacát elsősorban a nemzeti (állami vagy hazai magán-) tulajdon határozza meg. 

Magyarországon 2010-ben a médiapiac kevesebb mint 24 százaléka volt hazai tulajdonban, ma ez az arány már az ötven százalékot is meghaladja. 

Bár ez a fejlődés bizakodásra ad okot, nem szabad elfeledni, hogy ha egy külföldi tulajdonban lévő, meghatározó magyar televízió – a társadalmi rendeltetését, így az objektív és hiteles tájékoztatást feladva – ideológiai érdekek mentén politikai szócsővé válik, az továbbra is komoly veszélyt jelenthet Magyarország szuverenitására.

