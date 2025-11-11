Európában példa nélküli, hogy egy külföldi tévé a magyarországi RTL-hez hasonlóan szóljon bele a politikába

Magyarországon a német tulajdonú RTL az ország egyik legnagyobb csatornájaként részrehajló tartalmakkal befolyásolja a közvéleményt és a belpolitikai folyamatokat. Ezzel szemben az EU nagyobb országainak domináns televíziótársaságai nemzeti tulajdonban összpontosulnak, így elsődleges céljuk a közszolgálati feladatok ellátása, nem pedig politikai befolyásolás. A Tűzfalcsoport szerint Magyarországon a külföldi kézben lévő médiumok továbbra is kockázatot jelentenek a társadalmi tájékozottságra és a szuverenitásra nézve.

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Közszolgálati és kereskedelmi erők a spanyol tévépiactéren

Spanyolországban az RTVE (Radiotelevisión Española) közszolgálati csatorna mellett az Atresmedia a legnagyobb kereskedelmi médiacsoportok közé tartozik, aktívan jelen van a televízió-, rádió- és filmgyártás területén. Az AtresmediaTelevision hat országos, ingyenesen elérhető csatornát üzemeltet, a madridi székhelyű Grupo Planeta többségi tulajdonában.

A fizetős tévés piacon a Telefónica tulajdonában lévő Movistar Plus+ a legnagyobb szolgáltató, 2022-ben 3,7 millió előfizetővel a piac közel 45 százalékát birtokolta.

A francia tévés piac legnagyobb szereplői

Franciaország legnagyobb televíziótársaságai között kiemelkedik az állami tulajdonban lévő France Télévisions, az ország közszolgálati műsorszolgáltatója.

A kereskedelmi szegmensben a TF1 Group a legjelentősebb, amelyet a francia állam alapított, majd 1987-ben privatizált.

A társaság legnagyobb tulajdonosa a párizsi Bouygues S.A. mérnöki csoport, és tíz csatornát működtet, amelyek közül öt szabadon fogható, öt pedig előfizetéses.

Franciaország legnézettebb hírcsatornája a napi tízmillió nézővel rendelkező BFM TV, amely a RMC BFM médiavállalat része, a CMA CGM francia logisztikai cég médiaportfólióján belül – derül ki a Tűzfalcsoport elemzéséből.

Az előfizetéses tévépiacon a Canal+ SA média- és távközlési konglomerátum rendelkezik vezető szereppel.

Olasz média: RAI és Mediaset dominanciája

Olaszország legfontosabb közszolgálati médiavállalata a RAI (Radio Audizioni Italia), amely nemcsak az országban számít meghatározónak, hanem Európa ötödik legnagyobb televíziótársaságának is tekinthető.