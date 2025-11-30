Orbán ViktorA hit lángjagyertya

Orbán Viktor: Békés adventi készülődést kívánok!

Közösségi oldalán üzent a magyar miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 16:15
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Közösségi oldalán osztott meg egy friss fotót a magyar miniszterelnök advent első vasárnapján, A hit lángja címmel. Orbán Viktor ezzel az első adventi gyertyára utalt, amely a hitet szimbolizálja.

A kormányfő korábban egy videós posztban is megemlékezett az adventről. Mint megírtuk, abban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az adventi időszakban is béke és biztonság van.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


