Orbán Viktor válaszolt a Telex kérdéseire

A Telex majd csak akkor kap interjút, ha nem külföldről fizetik őket – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor. Emlékezetes, a miniszterelnök kedd este, a Rónai Egonnak adott interjújában már leszögezte: sosem ad interjút olyan embereknek és sajtóorgánumoknak, akiket/amelyeket külföldről fizetnek, vagy akik magyarnak tüntetik fel magukat, de külföldről kapják a pénzt és mások zsebében vannak.

A videóban azonban a kormányfőnek felvetették, a balliberális hírportál már korábban is bizonygatta: ők bizony a piacból élnek, a forrásaik 10 százaléka származik nemzetközi pályázatokból. – Hagyjuk a meséket, mert a Soros-hálózat része az egész. Ugyanaz a bagázs, aki ellen harcolunk – szögezte le.

Mint fogalmazott, ezek megbízást teljesítő, fogott emberek, nem szuverén személyiségek. – Olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember beszélget, nincsen értelme. Akit külföldről fizetnek, aki adja a pénzt, az rendeli a zenét – magyarázta.