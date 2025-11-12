Orbán ViktortelexSoros-hálózat

Orbán Viktor válaszolt a Telex kérdéseire

Nem kaphat interjút az a sajtóorgánum, amelyet külföldről fizetnek – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor arra a felvetésre, a Telex miért nem kapott még erre lehetőséget. Mint fogalmazott, olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember vesz részt, nincsen értelme.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 17:17
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A Telex majd csak akkor kap interjút, ha nem külföldről fizetik őket – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor. Emlékezetes, a miniszterelnök kedd este, a Rónai Egonnak adott interjújában már leszögezte: sosem ad interjút olyan embereknek és sajtóorgánumoknak, akiket/amelyeket külföldről fizetnek, vagy akik magyarnak tüntetik fel magukat, de külföldről kapják a pénzt és mások zsebében vannak. 

A videóban azonban a kormányfőnek felvetették, a balliberális hírportál már korábban is bizonygatta: ők bizony a piacból élnek, a forrásaik 10 százaléka származik nemzetközi pályázatokból. – Hagyjuk a meséket, mert a Soros-hálózat része az egész. Ugyanaz a bagázs, aki ellen harcolunk – szögezte le.

Mint fogalmazott, ezek megbízást teljesítő, fogott emberek, nem szuverén személyiségek. – Olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember beszélget, nincsen értelme. Akit külföldről fizetnek, aki adja a pénzt, az rendeli a zenét – magyarázta. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

