Öt nagy céget is átvilágítanak fővárosnál a szakértők

az átvilágítás során több városi cég, köztük a Budapesti Közművek Zrt., a Budapesti Közlekedési Vállalat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. gazdálkodása is górcső alá kerül.

A budapesti cégeknél a döntés szerint független szakértők vizsgálhatják meg, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette Városházához tartozó cégek az elmúlt években. Az elfogadott előterjesztés szerint a cél az, hogy növeljék az átláthatóságot és feltárják a pénzügyi visszásságokat. A Fidesz-frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötték el Karácsonyék a közpénzt. A májusban benyújtott előterjesztés ugyan zöld utat kapott, de fél évig nem történt semmi.

Miután azonban a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél elképesztő visszásságokra derült fény, a közgyűlés is rábólintott a teljes körű átvilágításra.

A Budapest Brand szálainak áttekintését egyébként szintén a Fidesz kezdeményezte, és kiderült: milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és rezsitámogatások jártak a vezetőknek.

A cég költött olyan projektekre is, amelyek megmagyarázhatatlanok, egy „Parkoló” felirat például betűnként egymillió forintba került.

A fővárosi cégek kapcsán a főpolgármester korábban azt hangoztatta: senkit nem fog politikai okból kinevezni, de senkit nem fog politikai okból leváltani sem. A háttérben azonban komoly politikai alkuk húzódhatnak: a Tisza Párt megszavazta a költségvetést, cserébe Vitézy Dávid és Orbán Árpád (Tisza) kezébe került a pályázati eljárás lebonyolítása és a jelöltek kiválasztása.

