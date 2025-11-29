Újabb sértett ember: kitálalt a Tisza Párt bukott jelöltaspiránsa

– Hiszek a rendszerváltásban, hiszek a tiszta változásban. Sajnos vannak, akik munka helyett a hazug módszerekben, az internetes és telefonos rágalmazásban hisznek. A feljelentés napokkal ezelőtt megtörtént, és lesznek még következmények. Ha politikaiak nem is, jogiak biztosan – írta közösségi oldalán Németh Martin, aki az előválasztás második fordulójában esett ki a versenyből, Vas vármegye 02-es számú egyéni választókerületében.

Németh Péter kihívóival (Forrás: Facebook)

A politikusaspiráns kijelentette,

sajnálom, hogy meg kell tennem ezeket a szükséges lépéseket emberileg nulla, politikailag amatőr, magukat ellenzékinek hazudó emberek húzásai miatt.

A jelöltjelölt elmondta, az általa emlegetett ügy egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása volt.

Az előválasztással kapcsolatban számos kérdés felmerült az elmúlt időszakban. Ezek közül is a legégetőbb volt, hogy a Tisza Párt sem az első, sem pedig a második forduló után nem hozta nyilvánosságra, a jelöltjelöltekre pontosan hány szavazat is érkezett, mindössze százalékokat osztottak meg.

Az alacsony részvétel egyik bizonyítéka, hogy a 2021-es ellenzéki előválasztás során az első és a második fordulóban is több mint hatszázezer ember vett részt a voksoláson, a Tisza Párt elnöke korábban egymillió résztvevővel számolt, azonban Magyar Péter végül előválasztásával kapcsolatban nagyjából csak háromszázezer leadott szavazatról tudott beszámolni.

Bakiktól sem volt mentes az előválasztás. Tegnap például kiderült,

a Heves 02. egyáni választókerületben az egyik jelölt 72, a másik pedig a szavazatok 78 százalékát szerezte meg.

A Tisza Párt elnöksége ráadásul azt a jelöltet hozták ki győztesnek, aki 72 százalékot kapott.

Mint azt megírtuk, Magyar Péter és alelnökei egy több órán át tartó műsorfolyamban mutatják be a kiválasztottakat. Hogy az előválasztás színjáték, azt bizonyítja például, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök az első fordulós 34 százalékából csaknem 92 százalékot csinált a második fordulóra.

Azt sem tudni, hogy milyen módon biztosította a Tisza Párt a szavazás hitelességét, mert egyetlen fórumon sem említették meg, hogy közjegyző közreműködött volna az első vagy második forduló voksainak összeszámlálásakor.