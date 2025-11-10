Válságban van a Tisza Párt elnöksége

– Válságtanácskozásba kezdett a Tisza Párt vezetése, miután egyre közeledve a választáshoz nem tudnak újat mutatni – mondta el a lapunknak egy, a Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó informátor.

Forrás: Facebook

Lapunk információi szerint ennek a helyzetnek az orvoslására egy új stratégia kidolgozásába kezdett a Tisza Párt elnöksége.

Teljes irányváltásban kezdtek gondolkodni miután kiderült, a jelenlegi helyzetben a Tisza Párt képtelen visszanyerni az irányítást. A washingtoni csúcs csak az utolsó csepp volt, utána már Magyar Péter is belátta, hogy az országjárós, balhézós taktikával nem lehet messzire menni

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, ugyanakkor továbbra sincsenek a pártvezetésnek megnyugtató válaszai.

Mindenki tudja, hogy nem mennek jól a dolgok, ugyanakkor nincsenek ötletek. Nagy a feszültség, mindenki nyomott, ideges és paranoiás

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, ez a helyzet csak tovább növeli a feszültséget a Tisza Párt elnökségén belül.

Magyar Péter semmit se enged ki a kezéből, mindent kontrollálni akar, nem látja be, hogy ezzel több kárt okoz, mint amit használ

– jelentette ki a forrás.

Az értesüléseinket alátámasztja, hogy Magyar Péter betegségre hivatkozva nemrégiben lemondta a hétfői nyilvános szereplését.

Sajnos a mai dévaványai esemény a betegségem miatt elmarad

– írta Magyar Péter egy Facebook-csoportban.

Forrás: Facebook

Érdemes megjegyezni, hogy Magyar Péter éppen azután mondja le nyilvános szereplését, hogy Orbán Viktor történelmi sikert ért el a washingtoni tárgyalása során Donald Trumpnál. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, pénzügyi csomagról, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az orosz olaj és földgáz vásárlására szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.

Pénteken újabb hullámban erősödött a hazai fizetőeszköz, az euró–forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt. A technikai támasz 384 közelében húzódik. Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.