Elképesztő módon restaurálta közel ötvenéves Ladáját a tatabányai férfi

Van, amikor egy kocsi nemcsak veterán autó, hanem életre szóló projekt. A kemma.hu egy tatabányai veterán Lada 2101-es példáján keresztül mutatja be, mit jelent a csavartól az utolsó gumiharangig úgy újjáépíteni egy járművet, hogy még a szakértők is elismerően bólintsanak a végeredmény láttán.

Az autók restaurálása akár évtizedek kitartó munkája is lehet (Forrás: retrovasak.hu)

A veterán Lada jobb, mint új korában

A retró autók világa sok különleges történetet őriz, de csak kevés olyan akad, amely annyira személyes és gondosan felépített, mint a tatabányai Huber Tamásé és az ő makulátlan Lada 2101-ese. A család által vásárolt autó mára olyan állapotba került, amelyet még a profi restaurátorok is ámulva szemlélnek. A felújításról és annak jelentőségéről Kajári Zoltán, a retrovasak.hu alapítója – aki maga is hosszú évek óta foglalkozik veterán autókkal, így pontosan tudja, milyen ritkaság manapság az ilyen minőségben újjáépített Lada – beszélt a lapnak.

Ilyen munkát én még nem láttam. Olyan műremek született, amilyet még a németek sem csináltak

– magyarázta Zoltán.

A kilencvenes évek „diszkókorszakát” a Lada sem kerülte el: erős hangrendszer, kiegészítők, fiatalos módosítások kerültek rá. Később Tamás mindent visszaalakított gyárira, de a nagy döntés 2020-ban született meg: az autó teljes restaurálása. A felújítás minden csavarra, díszlécdarabra és karosszériaelemre kiterjedt. A tulajdonos szó szerint újjáépítette az autót – sok szempontból a gyári minőséget is felülmúlva.

A szakértő szerint a veterán Lada ma úgy néz ki alulról és felülről is, mintha egy múzeum klimatizált csarnokában állna, használatlanul. Pedig Tamás autózik vele, részt vesz autós találkozókon, túrákon, sőt a felújítás óta mintegy 20 ezer kilométert tett meg vele. Csak száraz időben viszi ki, esőben soha, és minden hazaérkezés után alapos alvázmosás és tisztítás követi a garázsba állítást.

Kajári Zoltán szerint egy ilyen restaurálás valódi értéke nehezen mérhető pénzben. Arról, hogy mennyi időt és pénzt emészthet fel egy ilyen felújítás, ide kattintva olvashat bővebben.