Ladaautórestaurálás

Elképesztő módon restaurálta közel ötvenéves Ladáját a tatabányai férfi

A diszkókorszak átalakításait is megélt jármű a szakértő szerint a teljes felújítás után jobb, mint új korában, 1977-ben.

Magyar Nemzet
Forrás: kemma.hu2025. 12. 09. 12:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Van, amikor egy kocsi nemcsak veterán autó, hanem életre szóló projekt. A kemma.hu egy tatabányai veterán Lada 2101-es példáján keresztül mutatja be, mit jelent a csavartól az utolsó gumiharangig úgy újjáépíteni egy járművet, hogy még a szakértők is elismerően bólintsanak a végeredmény láttán.

Az autók restaurálása akár évtizedek kitartó munkája is lehet (Forrás: retrovasak.hu)

A veterán Lada jobb, mint új korában

A retró autók világa sok különleges történetet őriz, de csak kevés olyan akad, amely annyira személyes és gondosan felépített, mint a tatabányai Huber Tamásé és az ő makulátlan Lada 2101-ese. A család által vásárolt autó mára olyan állapotba került, amelyet még a profi restaurátorok is ámulva szemlélnek. A felújításról és annak jelentőségéről Kajári Zoltán, a retrovasak.hu alapítója – aki maga is hosszú évek óta foglalkozik veterán autókkal, így pontosan tudja, milyen ritkaság manapság az ilyen minőségben újjáépített Lada – beszélt a lapnak.

Ilyen munkát én még nem láttam. Olyan műremek született, amilyet még a németek sem csináltak

– magyarázta Zoltán.

A kilencvenes évek „diszkókorszakát” a Lada sem kerülte el: erős hangrendszer, kiegészítők, fiatalos módosítások kerültek rá. Később Tamás mindent visszaalakított gyárira, de a nagy döntés 2020-ban született meg: az autó teljes restaurálása. A felújítás minden csavarra, díszlécdarabra és karosszériaelemre kiterjedt. A tulajdonos szó szerint újjáépítette az autót – sok szempontból a gyári minőséget is felülmúlva.

A szakértő szerint a veterán Lada ma úgy néz ki alulról és felülről is, mintha egy múzeum klimatizált csarnokában állna, használatlanul. Pedig Tamás autózik vele, részt vesz autós találkozókon, túrákon, sőt a felújítás óta mintegy 20 ezer kilométert tett meg vele. Csak száraz időben viszi ki, esőben soha, és minden hazaérkezés után alapos alvázmosás és tisztítás követi a garázsba állítást.

Kajári Zoltán szerint egy ilyen restaurálás valódi értéke nehezen mérhető pénzben. Arról, hogy mennyi időt és pénzt emészthet fel egy ilyen felújítás, ide kattintva olvashat bővebben. 

Borítókép: Az ötvenéves tatabányai veterán Lada 2101-es (Forrás: retrovasak.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu